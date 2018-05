Četrtkove demonstracije "niso le primerne, ampak nujne" #video

Predstavniki Koalicije Brez strahu so na današnji novinarski konferenci pojasnili, da demonstracije organizira "široka, neformalna in odprta koalicija posameznikov in civilnodružbenih iniciativ, ki ne pristajajo na nadaljevanje in krepitev politike sovraštva".

Med desetimi govorci tudi priznani madžarski filozof

Po besedah Rine Pleteršek iz Študentske Iskre se bo na demonstracijah zvrstilo okoli deset govorcev, med njimi tudi madžarski filozof Gaspar Miklos Tamas.

"Ključno sporočilo demonstracij na Trgu republike bo, da so se vse največje zgodovinske grozote začele z organiziranim spodbujanjem sovraštva," je poudaril Filip Dobranić iz Danes je nov dan. Dejal je, da demonstracije pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami "niso le primerne, ampak nujne, ker je netenje sovraštva in deljenje ljudi postalo ključni instrument boja za oblast".

V videu posamezniki berejo sovražne izjave, s katerimi so bili napadeni

Dobranić je opozoril, da primere sovražnega govora, politik in praks, s katerimi nekateri vidni politiki in predstavniki javnih institucij netijo sovraštvo, objavljajo na spletnih družabnih omrežjih Facebook, Twitter in Instagram. Po njegovih besedah so v Koaliciji Brez strahu pripravili tudi video, v katerem napadeni in prizadeti posamezniki berejo sovražne izjave.

Dekanja ljubljanske fakultete za socialno delo Vesna Leskošek je povzela nekatere ključne zahteve, ki jih z demonstracijami naslavljajo na politične stranke, in sicer: neavtoritarno politiko in nesovražno javno razpravo; vključujočo, solidarno, in sočutno družbo, ki ne prešteva in ne deli; spoštovanje pravic žensk, vključno z nedotakljivostjo pravice do splava; ter konec kriminalizacije migracij in odstranitev žice na meji.

Demonstracije uperjene proti vsem, ki širijo sovraštvo

Četrtkove demonstracije bodo po besedah organizatorjev tudi poziv k aktivni udeležbi na parlamentarnih volitvah. Na novinarsko vprašanje, ali bodo demonstracije uperjene predvsem proti skrajni desnici, je Dobranić odgovoril, da so uperjene proti vsem, ki širijo sovraštvo. "Vsak pa naj si naredi svoje sodbe glede tega, kdo to dela," je dejal.

"Prepričan sem, da obstajajo tudi ljudje na levi strani političnega spektra, ki izražajo stvari, ki niso najbolj prijazne. Nihče pa ne more zanikati, da določene politične skupine to počnejo veliko, veliko več kot druge," je komentiral Dobranić. Dodal je, da je bil v preteklih dneh tudi sam tarča osebnih diskreditacij, sovraštva in nasilniškega govora.

Pleterškova je še pojasnila, da vsi organizatorji demonstracij delajo prostovoljno, stroške - za zdaj so jih imeli 150 evrov - pa krijejo sami.