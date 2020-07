Četrt stoletja od najhujšega zločina po drugi svetovni vojni

Danes mineva 25 let od genocida v Srebrenici, kjer se bodo v spominskem centru v Potočarih poklonili žrtvam, v katerem so sile bosanskih Srbov po zavzetju mesta v samo nekaj dneh ubile več kot 8.300 Bošnjakov. Na današnji spominski slovesnosti bodo pokopali posmrtne ostanke devetih žrtev. Posmrtne ostanke približno tisoč žrtev še vedno iščejo.

Poletje 1995 je tragično obdobje bosanske zgodovine, ki ga v mednarodnem prostoru nikoli ne bi smeli pozabiti, saj pomeni žalostni simbol ekstremističnega nacionalizma in nesposobnosti mednarodne skupnosti, da bi 50 let po koncu druge svetovne vojne preprečila nov genocid. Več tisoč bošnjaških mater, žena in družinskih članov je v največjem zločinu v vojni po razpadu Jugoslavije in največjem zločinu po drugi svetovni vojni na evropskih tleh ostalo brez svojih ljubljenih.

Več kot 37 tisoč prebivalcev je varovalo manj kot 500 modrih čelad

Etnično nasilje in nacionalni konflikti so vrhunec dosegli spomladi 1995, ko se je mednarodna skupnost odločila, da se ozemlje BIH razdeli na dve enoti, in sicer srbsko entiteto in federacijo pod nadzorom bošnjaških in hrvaških enot, zato se je poveljniku sil bosanskih Srbov Ratku Mladić in njegovi vojski mudilo z etničnim čiščenjem muslimanskih naselij na srbskih ozemljih v BiH.

Foto: Reuters

Bosanski Srbi pod poveljstvom Mladića in Radislava Krstića so nato 6. julija 1995 začeli ofenzivo na Srebrenico. Mladićevi vojski je 11. julija 1995 uspelo zavzeti Srebrenico, ki je takrat veljala za bošnjaško enklavo oziroma varno območje pod okriljem Združenih narodov. Mesto z več kot 37 tisoč prebivalci in 20 tisoč vojnimi pribežniki je varovalo in nadzorovalo le nekaj manj kot 500 pripadnikov mednarodnih sil oziroma modrih čelad.

V dobrem tednu dni, natančneje od 12. do 19. julija, so srbske sile pod vodstvom Mladića, pozneje znanega tudi po vzdevku bosanski klavec, pobile več kot osem tisoč moških in dečkov, z domov pa je bilo pregnanih okoli 30 tisoč ljudi. Najmlajša žrtev je bila Fatima Muhić, ki so jo ubili le nekaj minut po rojstvu, najstarejša pa 94-letna Šaha Izmirlić.

Foto: Reuters

Kljub temu da je pokol v Srebrenici kot edini dogodek v obdobju bosanske vojne opredeljen kot genocid, kar po mednarodnem humanitarnem pravu velja za najhujši zločin, pa številni srbski nacionalisti še danes vztrajajo, da gre za pretiravanje pri številu umrlih in da gre zgolj za eno od grozodejstev, ki so jih zgrešile vse strani v spopadu.

Predsednik se je opravičil, a zanikal genocid

Leta 2013 se je takratni srbski predsednik Tomislav Nikolić opravičil za zločine ob razpadu Jugoslavije, vendar je zavrnil očitke o poboju več tisoč Bošnjakov in da se je v Srebrenici zgodil genocid. Med vojno je umrlo najmanj 26 tisoč civilistov, od tega je bilo več kot 22 tisoč muslimanov, nekaj manj kot tisoč Hrvatov in nekaj več kot dva tisoč Srbov. Muslimani so pomenili le približno 44 odstotkov bosanskega prebivalstva, vendar 80 odstotkov mrtvih.

Foto: Reuters

Najmlajša žrtev genocida, ki jo bodo pokopali danes, je Salko Ibičević, ki je bil ob smrti pred 25 leti star 23 let, najstarejša žrtev pa Hasan Pezić, ki je bil v času umora star 70 let. Kot je v preteklih dneh povedal Amor Mašović, predstavnik Inštituta za pogrešane osebe v BIH, so posmrtne ostanke devetih žrtev našli v množičnih grobiščih v vzhodni Bosni, nekatere izmed njih že pred 14 leti.

V Potočarih, kjer je zdaj spominski center za žrtve genocida, tam jih od leta 2002 pokopavajo na osrednji spominski slovesnosti 11. julija, so do danes pokopali posmrtne ostanke več kot šest tisoč ljudi, ki so jih po vojni našli v več kot 150 različnih grobiščih, večinoma sekundarnih, saj so jih sile bosanskih Srbov iz primarnih grobišč premeščale na različne kraje zato, da bi prikrili težo svojih zločinov. Identifikacija žrtev je ravno zato zelo zahteven in dolgotrajen proces, ki lahko traja tudi več let.

Na haaškem sodišču obsojenih 15 ljudi



Zaradi genocida in drugih vojnih zločinov v Srebrenici je bilo na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije obtoženih 20 ljudi. Petnajst so jih obsodili, enega oprostili, eden pa je umrl še pred izrekom kazni. Postopki proti trem obtožencem še trajajo. Na sojenjih je pričalo več kot tisoč prič, med njimi tudi 11 moških, ki so preživeli genocid, piše na spletni strani sodišča. Enajst nekdanjih visokih častnikov vojske bosanskih Srbov je bilo zaradi sodelovanja v genocidu obsojenih na zaporne kazni od pet do 35 let.



Ratka Mladića (77), ki je bil poleg prej predsednika Miloševića in nekdanjega voditelja bosanskih Srbov Radovana Karadžića (75) eden izmed glavnih akterjev krvave morije v BiH med letoma 1992 in 1995, je haaško sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije zaradi vojnih zločinov leta 2017 obsodilo na dosmrtni zapor. A sojenje še ni končano - kljub temu, da je bil na prvi stopnji obsojen na dosmrtni zapor, tudi zaradi vloge v genocidu, se zdaj nadaljuje prizivni postopek na nasledniku haaškega sodišča, Mehanizmu za mednarodna kazenska sodišča (MICT). Končno sodbo je mogoče pričakovati v prvi polovici leta 2021.



Karadžić, najvišji politik, ki mu je haaško sodišče izreklo sodbo, pa je bil v prizivnem postopku 20. marca lani pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov med vojno v BiH. Nekdanji jugoslovanski predsednik Milošević je še pred končanjem sojenja umrl v priporu v Scheveningnu leta 2006. Genocid je najhujši zločin po mednarodnem humanitarnem pravu in obenem zločin, ki ga je od vseh najtežje dokazati. (STA)