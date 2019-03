Karadžić se je pritožil na obsodbo na dosmrtni zapor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji predsednik Republike srbske Radovan Karadžić se je danes pritožil na odločitev Prizivnega senata Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT) v Haagu, ki mu je kazen za zločine med vojno v Bosni in Hercegovini prejšnji teden zvišal s 40 let na dosmrtno zaporno kazen, so sporočili s sodišča.