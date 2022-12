Cesta proti Ljubelju zaprta, obvoz urejen skozi Tržič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavna cesta Bistrica pri Tržiču-Ljubelj je zaradi sanacije zemeljskega plazu, ki se je sprožil sinoči, zaprta. Obvoz za osebna vozila je urejen skozi Tržič. V plazu ni bil nihče poškodovan ali ogrožen, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Zemeljski plaz se je sprožil med prvim in drugim predorom iz smeri Tržiča proti Ljubelju. Promet je bil zaradi plazu oviran in je v ponedeljek zvečer potekal izmenično enosmerno, pri čemer so za usmerjanje voznikov skrbeli policisti.

V ponedeljek zvečer so vzdrževalci državne ceste začeli odstranjevati material z vozišča. Ob 22.30 so cesto zaradi sanacije do preklica zaprli za ves promet. Obvoz je urejen za osebna vozila, za tovorni promet pa obvoza ni.

Cesta proti Ljubelju je zaprta pri bencinskem servisu v Bistrici pri Tržiču. Obvoz poteka skozi Tržič proti Podljubelju in nato naprej na Ljubelj. Cesta proti Tržiču je zaprta v Podljubelju. Obvoz poteka skozi Tržič proti Bistrici pri Tržiču in naprej proti Kranju, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti vse voznike prosijo, naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo, ki označuje zaporo ceste in potek obvoza.

Zemeljski plazovi in podori na cesti med Tržičem in Ljubeljem, ki velja za eno pomembnejših povezav med Slovenijo in Avstrijo, sicer niso redkost. Spomladi 2019 je cesto zasul skalni podor. Tisti odsek ceste je nato direkcija za infrastrukturo zaščitila z zgraditvijo 200 metrov dolgega nasipa iz kamnitega materiala, ki je armiran z jeklenimi armaturnimi elementi. Postavili so tudi alarmni sistem z videonadzorom.