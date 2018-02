Cerar vse bolj osamljen #video

Ob tem pa je Boris Koprivnikar, podpredsednik SMC in podpredsednik vlade, po vrnitvi s poti v Dubaju stranko in vlado še pustil na cedilu, češ, s sindikati se mi o plačah ne zdi več vredno pogajati. SMC, ki ji pred volitvami ne kaže dobro, ministra še naprej brani.

Pot ministra Koprivnikarja z delegacijo v Dubaj je razburila sindikate, več deset tisoč stavkajočih, tudi koalicijske partnerje. A vse to na ministrovo začudenje.

"Meni je zanimiva ta zgodba, povezana z Dubajem, kako je postala zanimiva, ker sem šel v Dubaj po več mesecih priprav na intenzivno srečanje vlad kot vsako leto," je po prihodu iz Dubaja dejal Koprivnikar.

Cerar ga je podprl

Podprl ga je tudi šef. In kako ga ne bi, ko pa gre za podpredsednika vlade in stranke, tako rekoč za desno roko Cerarja v vedno bolj osamljenem koalicijskem bazenu.

"Trdo delajo za naše slovenske interese in zagotovo ne bi nikomur dovolil, da gre tja, če to ne bi imelo nekega še kako pomembnega ali gospodarskega ali drugačnega pozitivnega smisla," je Koprivnikarja podprl Miro Cerar.

A ne glede na argumente ostaja dejstvo – ko je ptica z delegacijo na krovu poletela v tople kraje, so bili vojaki, opremljeni iz iste proračunske blagajne, na poti v bolnišnico. Drugi del javni sektorja pa je zaman zmrzoval na vladnih pločnikih.

Niso bili prezrti prvič. Tudi ob prvi stavki konec januarja jim na vladi ni prisluhnil nihče. Posledica vsega pa vedno veča jeza sindikatov.

"Mi seveda ne moremo in nočemo več končati tega konflikta, ker ne gre več zgolj za nas in za naš materialni položaj, gre za to, da je skozi to marginalizacijo napadeno javno šolstvo v tej državi, in zdaj bomo vztrajali do konca," je odločen Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza.

"Minister Koprivnikar je očitno malo preizčrpan od vseh teh procesov"

Vlada je po umiku Koprivnikarju ostala brez glavnega bojevnika. Čevlji so bili očitno preveliki.

"Čisto običajen vsakodnevni proces se dogaja, ki ima vzpone in padce, kot je to običajno v življenju. Minister Koprivnikar je očitno malo preizčrpan od vseh teh procesov," je prepričana Simona Kustec Lipicer, vodja poslancev SMC.

Kako običajno je, da pot s falconom krije prezebla slovenska vojska, je vprašanje zase in kaže drugačno resnico o trditvah vlade, da je denarja za vojsko vsako leto več.

Večkrat se s Cerarjem ne strinja Brglez

Večkrat se s Cerarjem ne strinja Brglez

V mandatu te vlade marsikaj ni bilo racionalno. Posledice se med drugim kažejo v sesutem zdravstvenem sistemu, množičnem uporu javnega sektorja.

Hrbta Cerarju ni obrnil le Koprivnikar, ki ga je zdaj pustil v nemilosti sindikatov. Da se z njim ne strinja, je večkrat jasno pokazal tudi predsednik državnega zbora Milan Brglez. Ta stavkajočih ob prvi stavki ni pustil pred vrati, kot sta to storila premier in minister Koprivnikar.