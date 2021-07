Cepljenje v Ljubljani na Metelkovi, na voljo vsa cepiva

Selitev cepilnega centra z Gospodarskega razstavišča na lokacijo Zdravstvenega doma Ljubljana Center na Metelkovi ulici 9 je bila po besedah Zupanove predvidena zaradi organizacijskih sprememb v času poletnih dopustov in želje, da se bolnikom približajo v njim poznanim ustanovah.

Vsi zainteresirani se lahko na cepljenje naročijo prek portala zVem na povezavi https://zvem.ezdrav.si/cepljenje, cepljenja pa se lahko udeležijo tudi brez predhodnega naročanja. Ti bodo po prvem prejetem odmerku prav tako zabeleženi v sistem zabeleženi in bodo tako na cepljenje z drugim odmerkom cepiva prejeli vabilo.

Na voljo vsa cepiva

V cepilnem centru bodo na voljo vsa cepiva, registrirana v Sloveniji. Podatke o tem, katero cepivo bo na voljo na posamezen dan lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Zdravstvenega doma Ljubljana. Tako bo že danes med 14. in 15. uro ter 18. in 19. uro brez predhodnega naročanja možno cepljenje s cepivom Moderna, je v današnji izjavi za medije pojasnila Zupanova.

Pri organizaciji cepljenja se bodo sproti prilagajali izkazanemu interesu, v primeru da se bo ta povečal pa bodo odpirali cepilne centre tudi v drugih enotah ljubljanskega zdravstvenega doma. Po podatkih iz preteklega tedna dnevno cepijo med 200 in 500 ljudi, ki na cepljenje niso naročeni, nekateri pa si termin cepljenja prilagodijo zaradi odhoda na letni dopust. Narašča pa tudi interes za cepljenje med mladimi, torej starimi nad 12 let, je še dejala Zupanova.

Hitro antigensko testiranje za zaposlene v vzgoji in izobraževanju ter po dogovoru drugih poklicnih skupin, bo na novi lokaciji do nadaljnjega potekalo ob ponedeljkih od 7. do 14. ure. Osebe se lahko testirajo v vozilu v "drive in" sistemu ali na testiranje pridejo peš, so še sporočili iz ZD Ljubljana.

Množično hitro antigensko testiranje za splošno populacijo kot do sedaj poteka na lokaciji pred Mestno hišo vsak delovnik od 8. do 14. ure. Predhodno naročanje ni potrebno.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Poklukar: Solidarnost naj bo sinonim za cepljenje proti covidu-19

Minister za zdravje Janez Poklukar pa je danes obiskal Zdravstveni dom Metlika, kjer se je s predstavniki zdravstvenih domov jugovzhodnega dela države in Posavja pogovarjal o cepljenju proti covidu-19 in obvladovanju epidemije na terenu. Ocenil je, da so Slovenci solidarni, solidarnost pa naj bo po njegovem mnenju sinonim za cepljenje.

Kot je dejal, verjame v pozitivno komunikacijo in Slovence ter v njihovo solidarnost. Ta se je namreč kot ključna vrednota izkazala tako pred 30 leti oz. pri osamosvajanju, kot ključna za vzdrževanje zdravstvenega sistema v 30 letih slovenske države.