Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer je v petek med drugim zaradi tehničnih težav nastala gneča pri cepljenju proti covidu-19, cepljenje znova poteka normalno in tekoče. Čakati je treba največ pet minut.

Ta vikend bodo sicer s prvim odmerkom cepiva znova cepili večjo skupino starejših od 70 let. Predvideno je, da jih bodo cepili 4400, so še sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana, navaja STA.

Po poročanju medijev je v petek pri cepljenju nastala velika gneča, ker je informacijski sistem del dopoldneva podvajal naročanje ob istem terminu. Nekateri so morali čakati tudi slabi dve uri. Zdravstveni dom Ljubljana je zato poslal dodatne cepilne ekipe in administrativni kader, da se je cepljenje pospešilo. Čakalne vrste po 11. uri ni bilo več, so v zdravstvenem domu navedli za medije.

Dodali so, da starejši od 70 let na naročeni termin pogosto prihajajo precej prej kot ob uri, ko so naročeni, kar naj bi po njihovi oceni prav tako povzročalo gnečo.