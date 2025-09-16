Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Torek,
16. 9. 2025,
6.47

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
selitev Center ponovne uporabe

Torek, 16. 9. 2025, 6.47

1 ura

Center ponovne uporabe se seli na novo lokacijo

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Center ponovne uporabe | Foto Facebook

Foto: Facebook

V začetku meseca so se pojavile govorice, da Center ponovne uporabe (CPU) na Povšetovi ulici v Ljubljani kmalu zapira vrata. Govorice so se izkazale za resnične, stavbo, v kateri CPU deluje, namerava Mestna občina Ljubljana porušiti, saj na njenem mestu načrtuje gradnjo novih stanovanj.

"Da bo do tega prišlo, smo vedeli že od začetka, ko smo se vselili v stavbo Voka-Snage, ki je bila več let prazna, zapuščena in neuporabna. Obnovili smo jo v sodelovanju z Voka-Snaga, ki je imela zraven tudi zbirni center," je za Ljubljanainfo pojasnila vodja projektov pri CPU Marinka Vovk.

Čeprav je bilo sprva predvideno, da bo Center na Povšetovi odprt le še do konca septembra, CPU sporoča, da bodo vrata za obiskovalce odprta vsaj do decembra. Nato sledi selitev na novo lokacijo v Šentvidu, na naslovu Štula 10.

Center ponovne uporabe (CPU) je prostor, kjer odrabljeni predmeti dobijo novo priložnost. Namesto da bi končali med odpadki, jih strokovnjaki in prostovoljci popravijo, predelajo ali jim dajo novo obliko. Tako postanejo ponovno uporabni in dostopni kupcem po ugodnih cenah.
Spar Švica
Novice Znano je, kdo je novi lastnik Spara
Veleblagovnica Nama v Ljubljani
Novice Nama v Ljubljani: od zdaj dva ločena vhoda
 
selitev Center ponovne uporabe
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.