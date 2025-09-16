V začetku meseca so se pojavile govorice, da Center ponovne uporabe (CPU) na Povšetovi ulici v Ljubljani kmalu zapira vrata. Govorice so se izkazale za resnične, stavbo, v kateri CPU deluje, namerava Mestna občina Ljubljana porušiti, saj na njenem mestu načrtuje gradnjo novih stanovanj.

"Da bo do tega prišlo, smo vedeli že od začetka, ko smo se vselili v stavbo Voka-Snage, ki je bila več let prazna, zapuščena in neuporabna. Obnovili smo jo v sodelovanju z Voka-Snaga, ki je imela zraven tudi zbirni center," je za Ljubljanainfo pojasnila vodja projektov pri CPU Marinka Vovk.

Čeprav je bilo sprva predvideno, da bo Center na Povšetovi odprt le še do konca septembra, CPU sporoča, da bodo vrata za obiskovalce odprta vsaj do decembra. Nato sledi selitev na novo lokacijo v Šentvidu, na naslovu Štula 10.

Center ponovne uporabe (CPU) je prostor, kjer odrabljeni predmeti dobijo novo priložnost. Namesto da bi končali med odpadki, jih strokovnjaki in prostovoljci popravijo, predelajo ali jim dajo novo obliko. Tako postanejo ponovno uporabni in dostopni kupcem po ugodnih cenah.