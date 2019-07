Če greste na plaži dlje od golote, vas lahko to pošteno udari po žepu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V vročih dneh se že tako oblačimo bolj malo, nekateri pa sploh radi odvržejo s sebe dobesedno vse. Slovenija je polna kotičkov, kjer uživajo ljubitelji golote. Ampak pozor, če gre zadeva dlje od tega, to ni poceni. Kako varna pred globo sta torej Slovenec in Slovenka, ki ju sonce zvabi v razuzdanost kar sredi narave, za povrh v bližini drugih ljudi?

Vroče petkovo popoldne, na eni strani reke Save se igrajo najmlajši, na drugi strani reke pa nudisti. Nekateri se hladijo v vodi, nekateri se sončijo, spet tretji počivajo v senci. Večina se jih med seboj že pozna.

"Če se nudist obnaša normalno, to je divja FKK plaža, kot piše na skali, je vsak dobrodošel," pove eden izmed nudističnih kopalcev ob Savi.

A bregovi reke Save ne ponujajo samo intime za nudiste, v dokaj varno zavetje grmičevja in skal se radi zatečejo tudi tisti, ki hrepenijo po mesenih užitkih. "Za takšne tu ni prostora, temveč v predelih, ki so bolj zakriti," poudarja sogovornik.

Nudizem ni prepovedan, če ne krši javnega reda

Foto: Planet TV A pozor, če s svojim početjem namesto da vzburite, razburite koga drugega, vas lahko doleti kazen. "Zadeva ni prepovedana, je pa seveda omejena oziroma se lahko izvaja pod pogoji, da ni kršen zakon o varstvu javnega reda in miru," pojasnjuje policijski inšpektor Ludvik Kastelic.

V praksi to pomeni, da če se predate strastem in s svojim početjem vznemirite nekoga in ta poda prijavo, vas lahko policija oglobi tudi s 417 evri kazni. A ne samo spolnost, marsikaterega mimoidočega zmoti že golota, kar nam potrdijo tako na ljubljanski kot koprski policiji.

"Če nekdo pride z otroki in se nameni na takšno lokacijo, je seveda upravičen tudi do intervencije policije, če ga golota moti," poudarja policijski inšpektor.

Majhno število prijav

Število takšnih prijav ni veliko, nudisti in tisti, ki si ob visokih temperaturah zaželijo še vročih užitkov, imajo prej opravka z mimoidočimi, ki jih zmoti njihovo početje. A te zlahka zmotijo tudi oblečeni posamezniki, na primer takšni, ki si šotore omislijo kar sredi Tivolija, kot se je to zgodilo v tem tednu.

Preden postavite šotor in odvržete oblačila, torej preverite, ali v kakšnem grmu v bližini ne tiči kdo, ki bi ga zmotilo vaše početje, zaradi česar bi se načrtovani sprostitev in zabava zlahka spremenili v poletno kalvarijo.