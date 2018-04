"Cakić se je precej spremenil po prihodu iz tujske legije"

V sojenju Stefanu Cakiću, ki je obtožen uboja Gašperja Tiča, so zaslišali Cakićevega očeta Nenada Cakića, ter prebrali izpovedbi mame Drage Cakić in brata iz preiskave. Vsi trije so povedali, da Stefan ni bil problematičen vse do prihoda iz tujske legije, ko se je tudi zapletel v nekatere konflikte. Prepričani so, da je bil usodnega dne napaden.

Cakićeva mama in brat sta danes izkoristila možnost, da ne pričata, hkrati pa sta izrazila željo, da se prebere njuno zaslišanje iz preiskave.

Brat je v tej povedal, da je bil Stefan pred odhodom v tujsko legijo, za katerega je povedal samo njemu, prijazen in čustven fant, znan kot dober športnik in prijatelj, čisto drugačen pa je postal, ko se je vrnil. Takrat je začel prekomerno piti alkohol in jemati kokain. V stanju opitosti ali pod vplivom kokaina "je bil čisto druga oseba", je povedal.

Ko je izvedel, kaj je naredil Stefan, je bil šokiran. Izrazil je prepričanje, da je Tiča ubil, ker je bil napaden.

Da se Cakić ne bi odzval tako, kot se je, če ne bi bil prej napaden, je v preiskavi menila tudi njegova mama. Tudi ona je povedala, da je sin po prihodu iz tujske legije, kamor naj bi odšel zaradi avanture, začel veliko hoditi ven in prekomerno uživati alkohol. Doma so mu želeli pomagati in ga peljati tudi na pregled k psihologu, a je to zavračal. Tudi o tujski legiji ni želel govoriti.

Foto: Sabina Zonta

"Zdelo se mi je, da pred nečim beži"

Je pa na vprašanja danes odgovarjal Cakićev oče, zaposlen kot varnostnik, potem ko je sodišče prebralo njegovo izpovedbo iz preiskave. Povedal je, da je sin, s katerim prej niso imeli nobenih težav, po prihodu iz tujske legije postal konflikten, na kar so ga opozorili tudi kolegi varnostniki. Tako se je enkrat sprl s stricem, spet drugič pa je v enem izmed ljubljanskih lokalov grozil s samomorom in šel z nožem nad policiste. Po tem dogodku so ga odpeljali na pregled k psihiatru, kjer so tudi ugotovili, da uživa kokain. "Zdelo se mi je, da pred nečim beži, pri čemer je rešitev iskal v alkoholu in drogah," je dejal.

Cakiću, ki na sodbo čaka v priporu, tožilstvo očita uboj igralca Tiča v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti 18. junija lani v Ljubljani.