Burno v parlamentu: poslanca zanimalo, ali je Sukičeva ovirala delo policije #video

Začetek današnje seje parlamentarne komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri poslanci obravnavajo morebitno prekoračitev policijskih pooblastil pri izselitvi pripadnikov avtonomne skupnosti Rog, je zaznamoval besedni dvoboj med predsednico komisije Natašo Sukič (Levica) ter poslancema Marijanom Pojbičem (SDS) in Andrejem Černigojem (NSi). Pojbiča je namreč zanimalo, ali Sukičeva na današnji seji nastopa kot poslanka ali kot uporabnica Roga, Černigoja pa, ali je na protestih proti izpraznitvi Roga kot poslanka in predsednica prej omenjene komisije poskušala ustaviti delovanje policije.

"Sama nisem nikoli bila uporabnica Roga, nastopam v vlogi poslanke in predsednice te komisije," je poslancu SDS Marijanu Pojbiču odgovorila predsednica komisije in poslanka Levice Nataša Sukič. Ob tem je dodala, da je v Rogu kot občanka kdaj obiskala katero od prireditev, kot literatka pa da je nastopala tudi v klubu Modri kot.

Poslanca zanimalo, ali je Sukičeva ovirala delo policije

Poslanca NSi Andreja Černigoja je nato zanimalo, ali je Sukičeva osebno sodelovala na protestih proti izpraznitvi Roga. "Spoštovani poslanec, obvestilo, da se dogajajo zadeve pred Rogom in da se začenja dogajati nasilje, sem prejela malo pred osmo uro zjutraj. Šla sem tja pogledati in dokumentirati zadeve za potrebe te komisije," mu je odgovorila Sukičeva in dodala, da ji omenjeni poslanec ne more določiti, ali sme ali ne sme iti na teren.

Poslanka Levice Violeta Tomić je Sukičevi nato dejala, naj se vendar neha zagovarjati, na kakšen način v svojem prostem času ščiti človekove pravice. "Proceduralno je bilo dvakrat zlorabljeno, to je bila zloraba poslovnika," je dejala Tomićeva in dodala, da bi si prej omenjena poslanca zaslužila opomin.

Černigoj je nato Sukičevo vprašal, ali je kot poslanka oziroma predsednica odbora za peticije poskušala ustaviti delovanje policije. Predlagal je, da se seja prekine, v tem času pa bi pridobili poročilo policije glede tega, ali je predsednica komisije na kakršenkoli način ovirala delo policije in ali je policija proti njej sprožila kakšne postopke, ter poročilo predsednika državnega zbora. Sukičeva je njegovo zahtevo zavrnila: "Če imate pritožbe, se pritožite na kolegij predsednika državnega zbora."