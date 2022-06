Burna debata o Golobovem družinskem izletu, vključil se je sam šef Ukoma

Odgovorni urednik Siol.net Peter Jančič je v tokratni kolumni med drugim pisal o tem, da naj bi predsednik vlade Robert Golob na službeno pot v Bruselj vzel tudi svoje otroke. Tako kot vselej smo informacije preverili v kabinetu predsednika vlade, a do danes njihovega uradnega odgovora še nismo prejeli. Zanimivo pa je, da so se po objavi kolumne z Ukoma odzvali na Twitterju in naše neuradne informacije potrdili prek družbenega omrežja. V debato se je vključil kar sam v. d. direktorja Ukoma Dragan Barbutovski . Ta je odgovarjal na vprašanja uporabnikov, medtem ko na naša novinarska vprašanja ni utegnil odgovoriti. To je precej nenavadno.

Na vladni urad za komuniciranje, ki je sicer dolžan predvsem obveščati javnost in s tem tudi odgovarjati na vprašanja medijev, smo se zato danes znova obrnili z vprašanji, zakaj uradnega odgovora od njih nismo prejeli, zakaj so se na vprašanja odločili odgovoriti na Twitterju in kako to, da se je v debato vključil kar sam v. d. direktorja Ukoma Dragan Barbutovski. Bo to po novem stalna praksa? Odgovore bomo objavili, če jih seveda prejmemo.

tukaj. Požareport je danes povzel poročanje Siola in ekskluzivno objavil fotografije Goloba in njegovih otrok v Bruslju. Več si lahko preberete

Siol.net je prvi poročal o tem, da je premier Robert Golob v Bruselj odpotoval s svojimi otroki. Naše neuradne informacije, ki smo jih, kot že zapisano, želeli preveriti na Ukomu, so kasneje potrdili kar na Twitterju.

Odzvali so se tako:

Odgovarjamo na vprašanje glede otrok, ki so spremljali predsednika vlade v Bruselj:



Funkcija predsednika vlade zahteva precejšnja prilagajanja zasebnega in službenega življenja. Zaradi številnih poti v tujino bo predsednik vlade občasno na pot vzel tudi družinske člane. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 26, 2022

To je bila Golobova prva pot v tujino, odkar je predsednik vlade. Pod objavo Ukoma na Twitterju se je med uporabniki vnela debata o tem, kdo je plačal stroške potovanja družinskih članov, marsikomu se je zdelo nenavadno, da je Golob na službeno pot odšel z otroki. A šef Ukoma si je na nedeljo vzel čas in s svojega osebnega profila na Twitterju odgovarjal na vprašanja in komentarje pod objavo.

Nekaj njegovih odgovorov si lahko preberete spodaj:

Predsednik vlade se je udeležil vrhunskega srečanja predsednikov držav ali vlad EU, znano kot Evropski svet #EUCO. Zasedanje poteka vedno v Bruslju na povabilo @eucopresident.

Potoval je z redno linijo. Stroške za otroke je poravnal sam.

Cene kart preverite na @FlyingBrussels. — Dragan Barbutovski (@DraganBrBr) June 26, 2022

Ja. Obstajajo primeri, ko se družinski člani udeležujejo uradnih obiskov. Najbolj znan je primer novozelandske predsednice vlade leta 2018 na zasedanju generalne skupščine OZN. https://t.co/w4Aj3XWcUT — Dragan Barbutovski (@DraganBrBr) June 26, 2022

Vse lepo in prav, komunikacija z ljudmi je potrebna in pomembna. Naloga Ukoma pa je tudi odgovarjanje vsem, ne le izbranim medijem na novinarska vprašanja.