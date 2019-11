Bržan razrešil svetovalca Šuca, Malenić za zdaj ostaja na položaju #video

"Zjutraj sem na svojo delovno mizo prejel prošnjo za razrešitev oziroma prekinitev pogodbe o zaposlitvi, ki jo je podpisal moj sodelavec Robert Šuc. V pismu je zagotovil, da ni zlorabil mojega zaupanja ali prekoračil svojih pooblastil, kot je bilo morda mogoče razumeti iz posnetka, objavljenega v sredo na televiziji," je pojasnil Bržan. Prej omenjeni posnetek pogovora Šuca z Goranom Malenićem je objavil POP TV.

Direktor koprskega stanovanjskega sklada s steklenico v roki pleše na mizi. Video: YouTube.

Bržan: Posnetek dopušča možnost, da je Šuc prekoračil pooblastila

Kot je dodal koprski župan, je Šuc izrazil prepričanje, da bo to tudi zlahka dokazal na sodišču, za prošnjo za razrešitev pa se je odločil izključno zato, ker ne bi rad s svojo predkazensko ovadbo obremenjeval dela občine.

Gorana Malenića so policisti ujeli opitega za volanom. Foto: YouTube

"Sam se najraje odločam na podlagi dejstev, ta pa še niso bila ugotovljena. Včerajšnji posnetek dopušča možnost, da bi moj sodelavec lahko prekoračil svoja pooblastila, morda celo ravnal protipravno. Dejstvo pa je tudi, da nihče teh posnetkov še ne more potrditi kot verodostojne. Zato je prav, da o tem odloči postopek, da se opravi preiskavo in razišče okoliščine," je dejal Bržan.

Kot je še dodal koprski župan, je sam odločno proti vsakršnim protipravnim ravnanjem, če pa bi se izkazalo, da je šlo v primeru posnetka za konstrukt, pa bi lahko s Šucem tudi obnovil sodelovanje.

Nadzorniki dali Maleniću še teden dni časa

Nadzorni svet koprskega stanovanjskega sklada je medtem danes po večurni seji sklenil prestaviti odločanje o razrešitvi direktorja Gorana Malenića na prihodnji petek. Kot je pojasnila prva nadzornica Mojca Hilj Trivič, so se kljub ugotovljenim nepravilnostim tako odločili po opozorilu pravnikov o rokih, ki jih ima Malenić, da se opredeli do zadeve.

Malenić je namreč vse od izbruha afere z vožnjo pod vplivom alkohola in pozivih k odstopu uradno na bolniški. Kot je danes povedala prva nadzornica sklada, so Malenića že v vabilu na današnjo sejo sicer seznanili z vsebino njihovih ugotovitev, a se je direktor vabilu izmikal in se do njegove vsebine ni opredelil. Tako so prejeli Malenićev dopis, v katerem trdi, da z vsebino ni seznanjen in da nadzorni svet zato danes nima podlage za odločanje o njegovi razrešitvi.

"Zaradi tega smo se danes odločili, da si vzamemo še par dni časa in ga še enkrat pozovemo, da se opredeli," je dodala Hilj-Trivičeva. V vsakem primeru pa se pričakuje, da bodo nadzorniki na naslednji seji, ki bo prihodnji petek, glasovali o tem, da občinskemu svetu predlagajo Malenićevo razrešitev.

V obdobju bolniške odsotnosti prišel na sklad in zahteval izplačilo računa

Po besedah predsednice nadzornega sveta so namreč ugotovili, da niso bili uresničeni cilji, zastavljeni v poslovnih in finančnih načrtih, prav tako so bila ugotovljena oškodovanja sklada, šlo naj bi za nesmotrno rabo njegovih sredstev. Vse to po njenem prepričanju pomeni dovolj argumentov, ki bodo podlaga za njihove naslednje odločitve.

Ob tem Mojca Hilj Trivič opozarja na nova dejstva oziroma dogodke. Tako je na primer Malenić v obdobju svoje bolniške odsotnosti enkrat prišel na sklad in potrdil račun, ki ga je njegov namestnik pred tem zavrnil, in zahteval izplačilo tega računa. "To je samo še ena od ugotovitev, ki nakazuje na negospodarno ravnanje," je dodala. Hilj Trivičeva o konkretnih zneskih v zvezi z očitki o negospodarnem ravnanju še ni želela govoriti, je pa navedla, da bi se lahko odločili za naročilo izredne revizije poslovanja sklada.