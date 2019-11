Direktorja bi lahko razrešili zaradi alkoholiziranosti, le zakone je treba brati #video

Vožnja v pijanem stanju in divji ples - tehtna razloga za odpoklic direktorja Gorana Malenića, je zakon predstavil pravnik. "Javni sklad je podrejen določilom zakona o javnih skladih, pri čemer pa pri razrešitvi direktorja obstaja določilo, da je dolžan spoštovati zakon. Katerikoli zakon. In eden izmed njih je tudi zakon o varnosti in zdravju delavcev," je povedal pravnik Miro Pečarič s fakultete za upravo. In ta zakon zapoveduje prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc.

Kazen priznava in jo bo spoštoval

Direktor se je udeležil strokovnega posveta, se tam opil in nato vozil pijan. "Vse zakonske kazni, ki mi pripadajo, bom spoštoval in jih priznam. Tu ni nobene olajševalne okoliščine, da tega nisem naredil," pa je dejal direktor Malenić. Večina ujetih funkcionarjev, ki so vozili pod vplivom alkohola, je ravnala enako.

Foto: YouTube

Vilfan je odstopil, ker je čutil odgovornost

Z izjemo koprskega podžupana, ki je pijan kar 20 kilometrov vozil po napačni strani avtoceste. In še prej poslanca Petra Vilfana, ki mu odvzem krvi po trku s pešcem ni pokazal opitosti, pa je vseeno odstopil iz moralnih vzgibov. Kot je rekel Vilfan, je to nekaj, kar v sebi imaš ali pa ne. "Ali čutiš to odgovornost, ne nazadnje tudi moralno, rečeš kriv sem in prevzameš odgovornost in vse posledice," je rekel in dodal, da ga je takrat nekaj kolegov iz parlamenta vprašalo, zakaj je odstopil, saj mu ne bi bilo treba.

Za divjo zabavo v prostorih sklada Malenić ni imel dovoljenja

Za divjo zabavo v nekdanji sejni sobi istrabenzovca Igorja Bavčarja direktor ni imel dovoljenja župana ali nadzornikov, smo izvedeli iz prve roke. Kot je dejala predsednica nadzornega sveta sklada Mojca Hilj Trivič, se to v poslovnih prostorih sklada ni zgodilo le enkrat, menda pa bi lahko obstajalo še več takšnih posnetkov.

Popovič: Dokler sem bil jaz župan, ni pil

Je na katerem tudi nekdanji župan Boris Popovič, ki je direktorja Malenića vzel v službo? Kot pravi, se z njim sploh ni družil in na teh zabavah ni nikoli skakal. "Dokler sem bil jaz župan, ni pil, vsaj ne med službo. Pri meni je bila ničelna toleranca," je dodal.

Če popije le kapljico, Vilfan ne vozi več

Na ničelno toleranco vse od incidenta, zaradi katerega ga po krivici zmerjajo s pijanim voznikom, prisega tudi nekdanji športnik in poslanec Vilfan. "Nikoli nisem vozil pijan, to moram še enkrat poudariti. V odstopni izjavi v parlamentu sem rekel, da se zavezujem, da nikoli več v življenju ne bom sedel za volan, pa čeprav bom popil samo kapljico alkohola. Ne da bi spil pivo ali dve, ampak, kot sem že rekel, kapljico alkohola.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

A popivanje v službenih prostorih, je razložil pravnik, je poleg pijane vožnje še ena očitna kršitev. "Smiselna uporaba zakona o gospodarskih službah, kjer mora opravljati dela v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Tudi ravnanje s svojim premoženjem oziroma premoženjem te institucije," je pojasnil Pečarič. Več kot dovolj razlogov za razrešitev direktorja Gorana Maleniča, je še sklenil.