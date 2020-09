Bržan zavrnil očitke glede zaposlitve Šuca na Marjetici Koper

Robert Šuc je novembra lani odstopil s položaja županovega svetovalca, potem ko so v javnost prišli posnetki pogovora, v katerem naj bi tedanjemu direktorju koprskega stanovanjskega sklada Goranu Maleniću po aferi z vožnjo v opitem stanju ponujal opustitev pripravljenih kazenskih ovadb, poroča STA.

Kot je v torek poročal 24ur.com, pa je koprski župan Aleš Bržan maja letos s sklepom zadolžil javno komunalno podjetje Marjetica Koper za spremljanje aktivnosti na terenu pri izvajanju gospodarskih javnih služb, posameznih investicij in sodelovanje pri pregledu stanja javne infrastrukture in opreme, Marjetica pa je za opravljanje teh nalog sklenila pogodbo prav s Šucem, ki naj bi zdaj dejansko opravljal podobne naloge kot prej v vlogi svetovalca župana. Poleg tega naj bi bili zaposleni v podjetju s Šucem močno nezadovoljni.

Bržan: Nimam pristojnosti, da bi vodstvu Marjetice povedal, s kom naj sodeluje

Bržan je v današnji izjavi za medije pojasnil, da je Marjetico zadolžil za spremljanje aktivnosti na terenu in izvajanje gospodarskih javnih služb, stanja javne infrastrukture in opreme. Za to se je odločil, ker je sam na terenu "zaznal določene pomanjkljivosti pri urejenosti naših javnih površin, stanju javne infrastrukture", z omenjenim sklepom pa je zahteval tako bolj storitve kot nadzor.

Ob tem je župan poudaril, da nima pristojnosti, da bi vodstvu komunalnega podjetja povedal, s kom naj sodeluje, a je hkrati izrazil zadovoljstvo nad izbiro Šuca "glede na to, da sem z njim na občini že zelo dobro sodeloval v preteklosti in svoje delo tudi danes zelo dobro opravlja". Bržan je tudi spomnil, da je Šuc sam dal odpoved z mesta svetovalca, ker ni želel otežiti dela na občini. Proti Šucu sicer ni bila vložena še nobena obtožnica.

Bržan je danes poudaril, da nima pristojnosti, da bi vodstvu komunalnega podjetja povedal, s kom naj sodeluje, a je hkrati izrazil zadovoljstvo, da so pri Marjetici izbrali Šuca. Foto: STA

Šuc je Bržanu zagotovil, da očitanega dejanja ni zagrešil, župan pa si želi, da bi to ugotovila tudi preiskava. "Jasno pa bi v primeru, da bi proti gospodu Šucu dejansko vložena obtožnica, to seveda pomenilo konec vsakršnega sodelovanja," je dodal koprski župan. Tudi sicer Bržan nima težav s tem, da bi Šuc spet sodeloval z občino, a si želi, da se prej razjasnijo vsi očitki na račun Šuca.

Glede svoje trenutne komunikacije s Šucem pa je Bržan navedel, da je Šuc ena od oseb, s katerimi občina oziroma sam kot župan komunicirajo v vlogi naročnika določenih del. Glede razpisa za novega direktorja Marjetice je Bržan pojasnil, da se mu ne zdi smotrno sprožiti razpisa v času, ko v podjetju še potekajo pogajanja za podpis kolektivne pogodbe.

Direktor Marjetice: Šuca smo izbrali kot najugodnejšega ponudnika

Direktor Marjetice Davor Briševac je pojasnil, da so Šuca izbrali kot najugodnejšega ponudnika za izvajanje omenjenih aktivnosti nadzora gospodarskih javnih služb ter da je vse potekalo skladno z zakonodajo in internimi akti Marjetice. Za zunanjega izvajalca so se po njegovih besedah odločili, ker je kolektiv že zdaj preobremenjen in niso želeli dodatno obremeniti zaposlenih. Vrednost pogodbe s Šucem, ki velja do januarja, je sicer 1.600 evrov mesečno, v kar pa ni vštet DDV.

Glede nezadovoljstva zaposlenih s Šucem je Briševac poudaril, da na tedenski ravni v sodelovanju s socialnimi partnerji, torej svetom delavcev in sindikatom, rešuje vse izzive, ki lahko nastanejo znotraj kolektiva z 230 zaposlenimi. V pogovoru s socialnimi partnerji in samim Šucem so po njegovih besedah rešili tudi to vprašanje, poroča STA.