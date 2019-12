Nadzorniki koprskega stanovanjskega sklada za razrešitev Malenića

Kot je pojasnila prva nadzornica stanovanjskega sklada Mojca Hilj Trivič, so se za predlog o razrešitvi odločili zaradi ugotovitev o nepravilnostih, nesmotrnem ravnanju v zvezi s financami sklada, nespoštovanju sklepov nadzornega sveta. O podrobnostih bo Hilj-Trivičeva sicer spregovorila po tistem, ko bosta občinska sveta prejela gradivo in se do njega opredelili.

Malenić na današnji seji ni bil prisoten, uradno je na bolniški

Goran Malenić na današnji seji ni bil prisoten, o čemer je nadzornikom poslal dopis, ni pa podal nobenega zagovora oziroma odgovora na očitke na njegov račun. Dejstvo, da je Malenić uradno na bolniški, po zagotovilih odvetnika ne bo vplival na postopek razrešitve, je navedla Hilj-Trivičeva.

"Gospod Malenić je dobil možnost opredeliti se do tistega, kar mu je bilo očitano. Glede na to, da je bil v času bolniškega staleža tudi na skladu, da se je odzival na vabila nekaterih novinarjev, menimo, da je bil operativno sposoben in zato po besedah in sklepih pravnikov in odvetnikov to ni bilo nekaj, s čimer bi lahko zadržali našo odločitev," je dodala Hilj-Trivičeva.

Nadzorni svet predlaga predčasno razrešitev direktorja

Nadzorni svet sicer predlaga predčasno razrešitev, je pojasnila predsednica nadzornega sveta. O tem, ali mu pripada odpravnina, pa bodo po njenih besedah odločali pravniki in ustrezne službe. V primeru sporazumne razrešitve Malenićeva pogodba o zaposlitvi sicer predvideva odpravnino, v primeru, kot se odvija zdaj, pa ne.

V primeru potrditve Malenićeve razrešitve bo Hilj-Trivičeva začasno prevzela tudi funkcijo vršilke dolžnosti direktorice sklada, in sicer za obdobje treh mesecev. Takoj po praznikih bodo šli v razpis za novega direktorja, je še dodala prva nadzornica sklada.

Malenića ustavili opitega za volanom

Seje se je udeležil tudi koprski župan Aleš Bržan. "Prav je, da sem kot predstavnik soustanovitelja javnega stanovanjskega sklada prisoten in sledim tej zadevi, ker bi rad, da se čim prej razvozlajo stvari in čim prej začnemo graditi stanovanja za mlade in neprofitna stanovanja, ki si jih Koper dejansko tudi zasluži," je župan pojasnil razloge za svojo prisotnost. Predlog o razrešitvi Malenića bo občinski svet predvidoma obravnaval na naslednji seji, ki bo predvidoma 19. december, je še navedel Bržan.

Sredi novembra je okoli direktorja koprskega stanovanjskega sklada izbruhnila afera po tistem, ko so ga policisti ustavili opitega za volanom. Kljub pozivom župana in nadzornikov Malenić ni odstopil s položaja, vse od takrat pa je uradno na bolniški. Nadzorniki so sicer že dalj časa nezadovoljni z njegovim vodenjem in poslovanjem sklada.