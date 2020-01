Malenić naj bi bil deležen domnevno nespodobnih povabil

Malenić je za POP TV razkril korespondenco z Dragico Vrkič Kozlan, ki je bila v prejšnjem mandatu občinska svetnica SMC, o tem, ali bo sklad kupil slike njenega brata in o tem, ali je pregled poslovanja opravljen in torej ovir za nakup več ni, poroča STA.

Nakupa sicer ni bilo

Vrkič Kozlanova je za televizijo zapisala, da je šlo v sporočilih izključno za to, da se Malenić izjasni glede nakupa, saj gredo v nasprotnem primeru slike v prodajo.

Nekdanji prvi nadzornici sklada Mojci Hilj Trivič, ki je od njegove razrešitve začasno prevzela krmilo zavoda, pa Malenić očita, da je skladu ponujala nakup lučk in ostalih materialov, ki jih prodaja njena firma. Hilj Trivičeva je za POP TV dejala, da so bila sporočila poslana pomotoma, in sicer na več kot 300 naslovov hkrati, med njimi tudi Maleniću.

Malenića je koprski občinski svet razrešil na decembrski seji, potem ko je nadzorni svet stanovanjskega sklada ugotovil vrsto nepravilnosti in neskladnosti v njegovem delovanju, od nerealizacije ključnih projektov sklada do nenamenske porabe sredstev. Malenićev položaj se je sicer zamajal že novembra, ko so ga policisti zasačili vinjenega za volanom, nakar so ga k odstopu pozvali tako skladovi nadzorniki kot koprski župan Aleš Bržan, še piše STA.