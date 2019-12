Brodolom pred afriško obalo: umrlo 58 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je še tvitnila organizacija, preživelim pomagajo mavretanska vlada, Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) in IOM. V sredo zvečer je sporočila, da je umrlo 57 ljudi in da reševalna operacija še poteka, danes zjutraj pa je vodja misije IOM v Mavretaniji Laura Lungarotti tvitnila, da je brodolom zahteval 58 smrtnih žrtev.

Po navedbah preživelih je plovilo 27. novembra izplulo iz Gambije, na njem naj bi bilo najmanj 150 ljudi.

Iz Gambije odhaja največ ljudi v Afriki

Gambija, ki ima dva milijona prebivalcev, je med afriškimi državami, od koder v upanju na boljše življenje v Evropo odhaja največ ljudi. Po odstopu dolgoletnega predsednika Yahye Jammeha leta 2017 so se številni Gambijci sicer začeli prostovoljno vračati v domovino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Glede na letos objavljeno poročilo IOM so od začetka leta 2017 do februarja letos pri prostovoljni vrnitvi domov pomagali 3.668 Gambijcem. Več kot 70 odstotkov med njimi se jih je vrnilo iz Libije, 25 odstotkov iz Nigra, preostalih pet odstotkov pa iz Malija, Maroka, Mavretanije in Tunizije.