Brkinska vasica se spominja in časti britanskega herojskega pilota

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vez vasice Suhorje na Brkinih in britanskega vojaškega letalstva

Življenje mladega britanskega pilota, klicali so ga Teddy, se je le nekaj dni pred koncem druge svetovne vojne tragično sklenilo na brkinskih gričih pri vasici Suhorje.

Življenje mladega britanskega pilota, klicali so ga Teddy, se je le nekaj dni pred koncem druge svetovne vojne tragično sklenilo na brkinskih gričih pri vasici Suhorje. Foto: Srdjan Cvjetović

Tudi letos so pri vasici Suhorje nedaleč od Pivke obeležili obletnico strmoglavljenja letala britanskega kraljevega letalstva, ki je tam 29. aprila 1945 končal svojo bojno in življenjsko pot.

"Kot osrednji vojaški muzej v Republiki Sloveniji veliko časa in energije posvečamo proučevanju nesreč zavezniških letal na območju Slovenije v drugi svetovni vojni, zato odločitev, da postavimo spomenik na lokaciji strmoglavljenja letala, ki je najbližja našemu muzeju, ni bila težka," je na slovesnosti ob spomeniku povedal direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič.

Zadnja smrtna žrtev slovite britanske letalske enote

V tej letalski nesreči je življenje izgubil 21-letni pilot letala Spitfire iz 249. eskadrilje britanskih kraljevih letalskih sil narednik Edmund Ramsbotham, ki so ga še bolj poznali z njegovim vzdevkom Teddy.

Njegova enota je bila ustanovljena avgusta 1918, zaslovela pa je predvsem med drugo svetovno vojno, sprva v bitki za Britanijo, nato pa še nad Malto, Sicilijo, Italijo, Albanijo, Balkanskim polotokom in prav ob koncu vojne nad slovenskim ozemljem. Prav Teddy je bil zadnja smrtna žrtev te slovite enote v času druge svetovni vojni.

Pomagal je pri končni osvoboditvi slovenskega ozemlja

Te zadnje dni aprila 1945 so imeli Nemci v tem delu Slovenije, čeprav je bil velik del Evrope že osvobojen, še vedno razporejene precej močne enote. Britanska lovska letala so pomagala partizanom pri oviranju oskrbe ter premiku nemških enot in njihovih partizanov.

Britansko vojaško letalo Spitfire Foto: Park vojaške zgodovine

Tako je tudi narednik 29. dneva v tistem mesecu poletel z letališča Canne na jugu Italije in se po oskrbi z gorivom na letališču Prkos nekaj kilometrov vzhodno od Zadra odpravil proti Trstu in iskal sovražnikove enote.

Vaščani so dostojno poskrbeli za truplo

Ob vrnitvi je v nizkem preletu napadel sovražnikov tovornjak s strelivom, a je eksplozija tovornjaka zadela tudi letalo, ki je zato kmalu strmoglavilo.

Vaščani Suhorja so truplo mladega britanskega pilota dostojno pokopali na vaškem pokopališču, a so kmalu po koncu druge svetovne vojne britanske vojaške oblasti Teddyjeve posmrtne ostanke prekopale na vojaško pokopališče v Beogradu, kjer počivajo še danes.

"Ideja kipa je v istem kamnu izraziti žrtev, življenjsko moč pilota, nesrečne okoliščine in hvaležnost njemu in njegovemu dejanju. Bojevanje za pravičen cilj v popolnoma tujih krajih in žrtvovanje vsega, kar človek ima, življenja, krajane Suhorja še zdaj navdihuje in jim vzbuja hvaležnost ter sočutje," je zapisal akademski kipar Jurij Smole, avtor kipa na Suhorju v podobi repa letala. Foto: Park vojaške zgodovine

Leto, ko za svobodno Evropo ponovno padajo življenja

Na Suhorju je spomin na mladega pilota in njegovo tragično smrt v njihovem kraju ob koncu vojne ostal v živem in globokem spominu, zato ne preseneča, da so ob 75-letnici uresničili svojo pobudo za postavitev spomenika.

Letos, ko na evropskem ozemlju ponovno divja vojna in jemlje življenja za svobodno Evropo, je sporočilo tega spomenika še močnejše, je zbranim britanskim in slovenskim gostom, med drugim veleposlanici Združenega kraljestva v Sloveniji Tiffany Sadler in britanskemu obrambnemu atašeju Christopherju Dayu, na slovesnosti povedal Boštjančič.