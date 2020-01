Brez odojka ni pravega pravoslavnega božiča #video

Trinajst dni po katolikih in evangeličanih božič danes praznujejo pravoslavni verniki. Ob polnoči se je končal tudi šesttedenski post in začelo se je praznovanje, na katerem ne manjka pijače in jedače.

Praznik so v ponedeljek zvečer, na badnji dan, ki pomeni bdenje oziroma pričakovanje, v pravoslavni cerkvi v prestolnici pričakali s polnočnim bogoslužjem.

Včeraj zvečer in danes zjutraj so pri bogoslužju že posvetili hrastova polena ali badnjak. Na božič pa se družina zbere v domačem krogu, kjer utrjujejo družinske vezi in se posvečajo molitvi. Eno bolj znanih srbskih gostišč v Ljubljani je bilo zato danes bolj prazno, so pa pekli odojke, kot je na ta dan tudi tradicija, so poročali na Planetu.

Hrastove vejice so verniki zažgali že pri večernem bogoslužju. Badnjak, kot mu pravijo, je simbol novorojenega Jezusa, po maši pa ga odnesejo domov.

Na mizi največkrat odojek

Foto: STA Na božič so pravoslavni verniki doma. Po postu se običajno veliko je in pije. Če na mizah kaj zmanjka, pečen jagenjček, predvsem pa odojek, so gostinci vseeno pripravljeni.

"Običajno pečenje naročijo za domov, če doma ne pečejo odojka. Po srbskih običajih se po polnočnici peče odojek, 7. januarja se ga postreže za kosilo, z željo, da je okrog mize zbrana vsa družina," je pojasnil Momčilo Jorgaćević iz gostišča Portal.

Brez odojka ni pravega pravoslavnega božiča

Brez odojka na žaru menda ni pravega pravoslavnega božiča. Tudi najbolj revna srbska družina varčuje, da si ga ta dan lahko privošči.

"Že od včeraj nas neprestano kličejo, vsak vzame nekaj kilogramov, odvisno, kako velika je družina, nekateri kupijo kar celega odojka. Odojki se drug za drugim pečejo za domov," dodaja Jorgaćević.

Tudi kruh je na božični dan bolj prazničen. V njem je skrit kovanec. Vsa družina kruh trikrat obhodi, potem ga prelomijo, in tisti, ki dobi kovanec, naj bi imel denarja za vse tekoče leto.