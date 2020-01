Pravoslavni kristjani danes praznujejo badnji dan #foto

Pravoslavni verniki božič praznujejo pozneje od katoliških in evangeličanskih vernikov, saj še vedno uporabljajo julijanski koledar, ki za gregorijanskim koledarjem zaostaja 13 dni. Božič tako praznujejo 7. januarja. Na omenjeni praznik se pripravljajo s šesttedenskim postom, ki se končuje danes in je namenjen predvsem notranji pripravi na rojstvo odrešenika, poroča STA.

V spomin na dogodek v Betlehemu

Na današnji badnji dan, ki pomeni bdenje oziroma pričakovanje, bodo po bogoslužju vernikom razdelili blagoslovljene badnjake oziroma slamo in hrastove veje. Verniki bodo badnjake odnesli domov, kjer jih bodo zažgali ter v družinskem krogu in molitvi pričakali božič.

S sežigom badnjaka se simbolično spominjajo dogodka v Betlehemu pred več kot 2000 leti, ko so pastirji zakurili ogenj, da bi ogreli hlev, v katerem se je rodil Jezus Kristus.

Istočasno z verniki Srbske pravoslavne cerkve božič 7. januarja praznujejo tudi verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že obeležile,piše STA.