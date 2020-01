18-letnik po silvestrovanju zmrznil v avtomobilu #video

V vasici Godič pri Kamniku je 18-letnik po silvestrovanju zmrznil v avtomobilu. Mladeniča so naslednji dan, ko so pospravili kočo in se vračali v dolino, našli prijatelji.

Zakaj je po izrečenih silvestrskih lepih željah prijateljem in prijateljici, s katerimi so silvestrovali v koči nad Srednjo vasjo pri Kamniku, 18-letni Nik odšel spat v avtomobil, ne bo nikoli znano. Podhlajenega Nika so v avtomobilu našli ravno prijatelji, potem ko so pospravili kočo in se želeli vrniti v dolino.

Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo

V koči, ki so jo družbi odstopili znanci, ti živijo v neposredni bližini, si je osem prijateljev, med njimi eno dekle, zaželelo zabave na silvestrovo. Kot so pojasnili na domači kmetiji, naj se ne bi dogajalo nič posebnega. "Zabavali so se. Bili so čisto v redu, normalni. Tako kot vsi mladostniki," so povedali.

Foto: Siol.net V koči je bilo dovolj prostora, s spalnimi vrečami ali odejami bi lahko ostali tam brez skrbi. A dva fanta, med njima 18-letni Nik, sta se po zabavi odločila, da gresta vsak v svoj avto, nižje od koče. Zakaj, ostaja nepojasnjeno. Nika so našli prijatelji. Ko so ugotovili, da mu ne morejo pomagati, so klicali reševalno službo. Nesrečni primer so obravnavali kamniški reševalci. Ob njihovem prihodu je bilo za pomoč prepozno.

"Zdravnica je ob prihodu na kraj dogodka potrdila, da ni šlo za nasilno smrt, to pa je žal tudi vse, kar lahko povemo o vzrokih smrti," je pojasnil Sašo Rebolj, direktor zdravstvenega doma Kamnik. Vprašanja, ali je bil kriv alkohol, ali je šel Nik v avto zgolj počivat in zaspal, so zgolj ugibanja. Tisto noč je bilo vsaj pet stopinj pod ničlo. Podhladitev telesa je še posebej nevarna takrat, ko se žrtve niti ne zavedajo, da se dogaja.

Vzrokov za podhladitev je več

"Hladno vreme, zunanje okolje, pomanjkljiva obleka lahko pripomorejo k podhladitvam, pa posamezna zdravila, učinkovine, ki zmanjšujejo zmožnost telesa za regulacijo telesne temperature," je razlagal Rebolj in dodal, da je zmotno prepričanje, da je podhladitev mogoča le takrat, ko je temperatura pod ničlo.

Sašo Rebolj, direktor zdravstvenega doma Kamnik Foto: Siol.net Drgetanje je že znak, naj gremo na toplo. "Kadar se telesna temperature začne spuščati pod 35 stopinj Celzija, lahko govorimo o podhladitvi. Ko ta doseže 28 stopinj, smo že nezavestni in si ne moremo več pomagati. V tem času pa tudi že upadajo naše umske zmogljivosti in ne moremo dojemati, kaj se nam dogaja," je še poudaril Rebolj.

V Godiču žalujejo. V spominu jim bo ostal prijazen in prijeten fant, so dejali. Smrt 18-letnika policija še preiskuje. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.