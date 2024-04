Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je v skladu s pristojnostmi, ki izhajajo iz določil Zakona o državni upravi, pozvala vodstvo Direkcije za infrastrukturo, da se pred nadaljnjimi aktivnostmi v zvezi s projektom nadgradnje Železniške postaje Jesenice čim prej izvede ustrezna recenzija projekta. Pojavljajo se pomisleki o obsegu investicije, so sporočili z ministrstva.

"Revizija naj se po možnosti izvede s strokovnjakom iz tujine, ki bo lahko podal tudi primerjave stroškov primerljivih tujih projektov," meni ministrica.

Kot je navedla Bratuškova, se v zadnjem času v zvezi s tem projektom pojavljajo pomisleki, zato je treba še enkrat temeljito preveriti in ugotoviti, ali je obseg načrtovane investicije potreben za nemoteno delovanje železniškega sistema v državi po izgradnji drugega tira med Divačo in Koprom, ki bo po ocenah povečal število tovornih vlakov tudi na postaji Jesenice.

"Z ustrezno neodvisno strokovno recenzijo projekta bo mogoče verodostojno dognati, ali je obseg načrtovane investicije upravičen in potreben. Vodstvo Direkcije RS za infrastrukturo mora po izvedeni recenziji projekta predložiti poročilo o izvedeni recenziji in ugotovitvah, ki iz nje izhajajo," so še sporočili z infrastrukturnega ministrstva.