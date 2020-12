Božički s strehe k otrokom #video #foto

Božički so s spustom s pediatrične klinike popestrili dan otrokom in odraslim v osrednji bolnišnici. Gre za tradicionalni spust Božičkov, po spustu pa so še obdarovali otroke.

Zaradi epidemioloških razmer je dogodek potekal nekoliko drugače kot pretekla leta, ko so se Božički po spustu skupaj s številnimi znanimi Slovenci in voditelji Hitradia Center kot organizatorja odpravili po oddelkih in obdarovali otroke. S spustom Božičkov želijo nekoliko polepšati praznike bolnim otrokom, saj je bolezen zanje in starše neprijetna ter stresna.

Presenetili so jih z videokoncertom

Male bolnike so tokrat v posebnem videoposnetku nagovorili njihovi priljubljeni voditelji in pevci, ki so priredili poseben videokoncert. Otrokom so tako zapeli Eva Boto, Nipke, Bepop, Anabel, Tim Kores - Kori, Nika Zorjan, BQL, Polkaholiki in Luka Basi, so zapisali v Hitradiu Center. V Božičke, ki so trkali na okna bolniških sobic, so se znova preoblekli jamarji Jamarske reševalne službe Slovenije.

Božički se bodo jutri spustili tudi s strehe Klinike za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Po besedah v. d. predstojnika mariborske klinike za pediatrijo Jerneja Dolinška je na kliniki v zimskih mesecih precej otrok, ki zbolevajo za respiratornimi okužbami. Predvsem v prazničnem decembru je težko gledati otroke, ki bi bili veliko raje doma. Dogodki, kot je spust Božičkov, nanje zelo pozitivno vplivajo in lažje prenesejo breme bolezni, je pojasnil.

"Velike otroške oči, ki kukajo skozi okna in gledajo, kako Božički na vrveh zganjajo norčije, so razlog, da se tega projekta z veseljem lotevamo vsako leto, letos sicer na malo drugačen način in ob upoštevanju vseh napotkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje," pa je povedal direktor družbe Nextmedia Gregor Memedović. Hitradio Center namreč spada pod njeno okrilje. S spustom Božičkov so v zadnjih sedmih letih razveselili že več sto otrok v številnih otroških bolnišnicah, piše STA.