Minister za finance Klemen Boštjančič je v sklopu 25. Davčne konference sodeloval na okrogli mizi o razbremenitvi stroškov dela. Spomnil je na številne ugodnosti v Sloveniji, ki da ne bi smele biti samoumevne, primerjave s preostalimi državami pa so lahko po njegovem pogosto napačne. Direktorica strateških projektov v podjetju Dewesoft Sonja Šmuc se je z njegovo trditvijo strinjala, a ob tem opozorila, da so "države, ki so bile za nami, ko smo se osamosvajali, zdaj precej pred nami". "Iskreno se bojim, da bomo čez nekaj let npr. Hrvaško mi gledali v hrbet," je dejala.

V Portorožu pod okriljem Slovenskega inštituta za revizijo poteka že 25. Davčna konferenca. Na okrogli mizi o razbremenitvi stroškov dela je sodeloval tudi minister Klemen Boštjančič.

Okrogla miza se je začela po predstavitvi stroškov dela in obračunavanja davkov in plač v Avstriji, Nemčiji, Srbiji in na Hrvaškem. Boštjančič je poudaril, da moramo imeti ob takšnih primerjavah v mislih, da imajo že zgodovinsko gledano države različne pristope.

Omenil je npr. neobdavčeno povračilo stroškov poti na delo in prehrano, za katero je poudaril, da gre za specifiko Slovenije in da Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj tega ne upošteva. Če bi, je dejal, bi Slovenija s 7. takoj padla na 15. mesto lestvice po obremenjenosti povprečne plače z dohodnino in socialnimi prispevki. Boštjančič je sicer potrdil, da je razbremenitev stroškov dela vseeno prava pot, še posebej v luči demografskih izzivov in cilja večje konkurenčnosti države.

Boštjančič je spomnil tudi na pogajanja, ki jih imajo na finančnem ministrstvu vsako leto z drugimi ministrstvi, in kot primer navedel šolstvo. "V Sloveniji je celotno šolanje brezplačno, tudi fakultete. Študent lahko študira več let, si premisli, gre drugam in še vedno študira zastonj," je dejal in povedal, da obstajajo številne ugodnosti, o katerih se v takih pogovorih nikoli ne pogovarjamo, "ker so nam v Sloveniji samoumevne". Med drugim je naštel brezplačen vrtec za drugega otroka in brezplačno podaljšano bivanje v šoli. Kot je spomnil, v vseh državah ni tako.

Šmuc: Slovenija s svojo politiko ustvarja davčne talce

Direktorica strateških projektov v podjetju Dewesoft Sonja Šmuc je ministru sicer prikimala ob trditvi, da so splošne primerjave med državami nevarne, kljub temu pa je opozorila, da so "države, ki so bile za nami, ko smo se osamosvajali, zdaj precej pred nami". "Iskreno se bojim, da bomo čez nekaj let npr. Hrvaško mi gledali v hrbet," je zatrdila.

Ob tem je dejala, da je vsak delavec v vsakem podjetju zaposlen zato, ker ima za podjetje neko dodano vrednost, da pa imajo nekateri zagotovo veliko večjo vrednost kot drugi. Ker kadra v Sloveniji primanjkuje, ga v podjetju Dewesoft zaposlujejo z vsega sveta. Ob tem je opozorila, da iz teh pomembnejših delavcev Slovenija s svojo politiko ustvarja davčne talce.

"Tega ne bi smeli početi, ampak Slovenija to počne. Svoje visoko izobražene obravnava kot finančne talce, ki jim vzame 60 odstotkov, če se jim je uspelo prebiti do dobro plačanega delovnega mesta," je dejala in požela aplavz prisotnih.

Direktorica strateških projektov v podjetju Dewesoft Sonja Šmuc Foto: Siol.net/ A. P. K. Poleg Boštjančiča in Šmuc so na okrogli mizi sodelovali še državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Klemen Ploštajner, generalna direktorica direktorata za notranji trg na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Karla Pinter, glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc in glavni izvršni direktor družbe BTC Damjan Kralj.

Božič o prednostnih nalogah ministrstva

V dopoldanskem delu konference je državna sekretarka na finančnem ministrstvu Katja Božič predstavila prednostne naloge ministrstva v novem letu. Med njimi je poudarila razpravo o izhodiščih za obdavčitev premoženja ter ukrepe za prestrukturiranje in razbremenitev dela.

Med lanskimi ukrepi je omenila prvi paket davčnih sprememb, ki je začel veljati z letošnjim januarjem. Kot je spomnila, je njegov namen odgovoriti na ključne težave in razvojne izzive slovenskega gospodarstva. Novele petih davčnih zakonov tako med drugim vključujejo ugodnosti za privabljanje visoko kvalificiranih kadrov ter za zagonska podjetja in naložbe. Poleg tega zaostrujejo pogoje za t. i. normirance, omejujejo prenašanje davčnih izgub in zvišujejo davek na sladke pijače.

Glede zadnjega je Božič zatrdila, da njihov namen ni bil poskrbeti za povečanje javnofinančnih prihodkov. "Primarno je šlo za pobude zdravstvenega sektorja in strateškega sveta za prehrano, da se omeji tiste vrste hrane in pijače, ki predstavljajo največjo grožnjo za javno zdravje," je dejala.

Na davčni konferenci, ki jo bodo sklenili v petek, bodo v drugem dnevu med drugim spregovorili o davčni obravnavi stroškov v zvezi z zagotavljanjem promocije zdravja na delovnem mestu, predstavnica finančne uprave pa bo predstavila ugotovitve uprave v izvedenih inšpekcijskih davčnih nadzorih in načrtovane davčne postopke.