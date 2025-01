Slovenija je danes na mednarodnih kapitalskih trgih izdala 30-letno obveznico v višini ene milijarde evrov in kuponsko obrestno mero 3,5 odstotka. Obveznico s tako ročnostjo je izdala kot prva država letos, s čimer je izkoristila močno povpraševanje investitorjev po dolgoročnih finančnih instrumentih, so sporočili z ministrstva za finance.

To je za Slovenijo prva izdaja nove 30-letne obveznice po letu 2020. Datum njene zapadlosti je 14. aprila 2055.

Uspešnost transakcije se je po navedbah ministrstva pokazala v obsežni končni knjigi naročil, kjer je skupno povpraševanje preseglo 3,2 milijarde evrov, vključujoč 505 milijonov evrov povpraševanja s strani organizatoric izdaje.

Organizatorice izdaje so bile banke Deutsche Bank, Erste Group, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan in OTP banka Slovenija. Mandat za novo izdajo 30-letne obveznice RS95 jim je država podelila v ponedeljek. Knjigo naročil je odprla danes zjutraj in končno velikost izdaje v višini ene milijarde evrov določila okoli 13.40.

Večina vlagateljev iz Otoka, sledita Nemčija in Avstrija

Na finančnem ministrstvu so objavili tudi podatke o strukturi vlagateljev v tokratno izdajo obveznice.

Po institucionalni obliki 55-odstotni delež predstavljajo upravljavci skladov, 18-odstotnega zavarovalnice in pokojninski skladi, 17-odstotnega uradne institucije, kot so centralne banke, ter 10-odstotnega banke.

Po zemljepisni razdelitvi pa 39 odstotkov vlagateljev prihaja iz Združenega kraljestva, 25 odstotkov iz bližnjih Nemčije, Avstrije in Švice, 17 odstotkov iz nordijskih držav, sedem odstotkov iz srednje in vzhodne Evrope, po štirje odstotki iz južne Evrope in Francije, dva odstotka iz Slovenije ter preostala dva odstotka od drugod po svetu.

Z izdajo nove obveznice Slovenija nadaljuje večletno prakso zadolževanja v prvih dneh koledarskega leta. V celotnem letu 2025 se lahko država zadolži za največ 4,58 milijarde evrov.