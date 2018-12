Boštjan Vasle bo javno predstavil svojo kandidaturo za guvernerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kandidat za guvernerja Banke Slovenije Boštjan Vasle se bo predstavil na javni predstavitvi, ki jo pripravlja predsednik države Borut Pahor. Pahor ocenjuje, da Vasle izpolnjuje visoke strokovne kriterije in ima potrebne izkušnje za opravljanje te funkcije, ter ugotavlja, da uživa potrebno podporo v DZ za izvolitev.

Vasle lahko računa na glasove SMC, SAB in DeSUS ter nekatere glasove SD. Kako se bodo odločili v SDS, LMŠ, NSi in SNS, še ni znano. V Levici so medtem napovedali, da ga ne bodo podprli.

Nekdanji direktor Umarja Vasle je ob kandidaturi kot svoje vsebinske prioritete izpostavil okrepljeno prepoznavnost stališč Banke Slovenije znotraj Evrosistema in v domačem okolju, okrepitev t. i. makrobonitetnega nadzora in da bi s sodelavci prispeval k spoštovanosti institucije tudi v bodoče.

"Moja kandidatura temelji na sposobnostih, ki sem jih pridobil tekom dolgoletnega vodenja Umarja, podrobnem poznavanju postopkov vodenja ekonomske politike, sodelovanju z mednarodnimi institucijami, pogledu na vodenje centralne banke, ki sem ga oblikoval na podlagi pregleda nad ekonomskimi razmerami, ter na dejstvu, da nisem bil neposredno povezan s sprejemanjem ukrepov v času krize," je napovedal.