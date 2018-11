Koga si Pahor želi na čelu Banke Slovenije?

Med prijavljenimi kandidati so se med strankami omenjali ekonomista Jože Damjan in Igor Masten ter v. d. direktorja Umarja Boštjan Vasle. Medtem ko drugih dveh prijavljenih, Eve Lorenčič iz Evropske centralne banke in nekdanjega prvega moža KD Tomaža Toplaka ni omenjal nihče.

Damjanu so naklonjenost izkazali v LMŠ, SD, DeSUS in Levici, neuradno tudi v SNS, Vasletu pa v SD, SMC, DeSUS in SAB. Mastena medtem podpirajo v NSi in SAB. V SDS so bili glede svojega favorita precej skrivnostni.

Pahor bo ime sporočil danes, s čimer bo omogočil, da bo DZ o njegovem predlogu lahko odločil na decembrski redni seji. Pahor si te časovnice želi zato, ker je Banka Slovenije brez guvernerja že od konca aprila. Takrat jo je zaradi odhoda na drugo delovno mesto zapustil Boštjan Jazbec, banko pa v tem času vodi Primož Dolenc, ki mu v prvem izbornem krogu za mesto guvernerja ni uspelo dobiti potrebnih 46 glasov podpore poslancev.