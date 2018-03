Boštjan M. Zupančič odstopil čez noč

Potem ko so včeraj v stranki Davkoplačevalci se ne damo za predsednika izvolili Boštjana M. Zupančiča, je ta pred današnjo predstavitvijo stranke v Ljubljani nepričakovano odstopil. Razlog naj bi bili partikularni interesi stranke.

Še ena v nizu strank, ki nastajajo pred letošnjimi državnozborskimi volitvami, je že ob ustanovitvi naletela na težavo. Včeraj izvoljeni predsednik Boštjan M. Zupančič je namreč vodstvu stranke poslal sporočilo, v katerem je med drugim zapisal:

"Žal pa sem šele danes izvedel za frapantni razlog o tem, kakšni so partikularni interesi, ki so pravi razlog za to forsirano ustanovitev nove stranke," je zapisal.

Kakšni so partikularni interesi za forsirano ustanovitev stranke smo želeli preveriti pri Boštjanu M. Zupančiču, a se na naš klic ni odzval.

Nekdanji sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice je še poudaril, da se njegovega imena kot domnevnega "predsednika" stranke Davkoplačevalci se ne damo ne more in ne sme uporabljati. "Prvič zato, ker stranke po zakonu sploh ni in drugič, zato ker ne morem biti "predsednik" nečesa, kar pravno sploh ne obstaja."

Stare stranke, nas hočejo priklopiti nase, pa tudi nove. To bi bila EVTANAZIJA, da bi mi utihnili !



TISKOVNA KONFERENCA na Cankarjevi 1/4 OB 11 h BO!!!. Glasbe ne bo, ker nimamo denarja za zanjo ! Muzika bo igrala po VOLITVAH !!! Računam na zdravo pamet predsednika. pic.twitter.com/HjE4oz2oV2 — Vili Kovačič (@DrzavljanK) March 16, 2018

Vili Kovačič, eden od pobudnikov za ustanovitev stranke, je njegov odstop komentiral z besedami: "Ta zadeva je nam popolnoma nerazumljiva in hvala Bogu, da se je tako odločil, če tako vidi. Mi ne potrebujemo dvojnih vidcev," je dejal Kovačič.