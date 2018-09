Borut Pahor: Triglav je simbol slovenstva, ki nas je vedno povezoval

Letos mineva 240 let od prvega zabeleženega uspešnega vzpona na Triglav. Ob tem je na prireditvi z naslovom Doma pod Triglavom predsednik republike Borut Pahor povedal, da je Triglav simbol slovenstva, naše samobitvenosti in preživetvene moči. "Mnogi simboli so nas razdvajali in celo ločevali. Triglav pa nas je vedno povezoval," je dejal.

Na prireditvi so premierno predvajali film Doma pod Triglavom, ki je nastal v produkciji RTV Slovenija, produkcijske hiše Sever in Turizma Bohinj ter je predstavil zgodovino pristopov, mejnike in vpetost Triglava v nacionalno kulturno identiteto Slovencev.

240 let od prvega vzpona na Triglav

Najvišji slovenski vrh so 26. avgusta 1778 prvi osvojili štirje domačini iz Bohinja, in sicer rudarja Luka Korošec in Matevž Kos, lovec Štefan Rožič ter zdravnik Lovrenc Willomitzer. To jim je uspelo osem let pred osvojitvijo Mont Blanca, 22 let pred osvojitvijo Grossglocknerja in 87 let pred osvojitvijo Matterhorna.

Bohinjci so prvopristopnikom postavili spomenik in obletnico prvega pristopa na naš najvišji vrh izbrali za občinski praznik.

Triglav je bil osvojen prej kot Mont Blanc

"Triglav je največ, je naš simbol," je Pahor poudaril v slavnostnem nagovoru. Kot je dejal, nas bo "Triglav povezoval, dokler bo tu slovenski človek". Triglavski gorski kralj ima po njegovih besedah za nas skoraj mitološki pomen.

Povedal je tudi, da so Bohinjci Triglav osvojili celo nekaj prej, kot sta bila osvojena Mont Blanc in Grossglockner. "Za razliko od številnih drugih, tudi velikih narodov, ni bilo treba, da bi se na našo najvišjo goro kot prve povzpele tuje odprave," je dejal in izpostavil krepost ter pogum slovenskega človeka, da se je "odpravil na vrh svojega sveta". Ob tem je poudaril, da smo Slovenci v alpinizmu in pri odkrivanju gorstev dali svoj prispevek skupnim prizadevanjem človeštva.

Vzpon, ki je pred 240 leti uspel štirim domačinom, je primerjal z vzponom, ki smo ga začeli z razvojem Slovenije. "Veličasten, zahteven je tudi vzpon, ki smo ga začeli z lastno državo, vzpon k svobodni ustvarjalnosti, blagostanju in varnosti našega naroda. Četverici je takrat s skupnimi močmi uspelo. Prepričan sem, da bo, vselej ko bomo znali združiti moči, uspevalo tudi nam," je sklenil Pahor.