Bori se 120 gasilcev. Gori v bližini hiš na območju Cola.

Požar, ki je popoldne izbruhnil na težko dostopnem pobočju Gore nad cesto med Ajdovščino in Colom, okoli sto gasilcev še vedno ni pogasilo. Na pomoč je prišel tudi helikopter. Prva ocena je, da gori območje, ki je veliko okoli 10, 11 hektarjev, je povedal vodja intervencije Blaž Mlečnik, direktor Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina. Požar se je v večernih urah razširil na površino 50 hektarjev.

Goreti je začelo blizu hiš na območju Cola. "Požar je še vedno aktiven," je po poročanju portala Primorske novice zvečer povedal vodja intervencije Blaž Mlečnik.

Gašenje otežuje tudi burja, zaradi katere se je ogenj hitreje širil. Na težko dostopnem terenu so zagorela borova drevesa in podrastje. S požarom se bori približno 120 gasilcev iz GRC Ajdovščina, PGD Col, Šmarje, Ajdovščina, Selo, Vipava, Vrhpolje, Podnanos, Idrija, Spodnja Idrija, Zavratec, Vrsnik, Vojsko, Ledine, Dole, Godovič in Črni Vrh s 35 vozili. Pomagala jim je tudi posadka vojaškega helikopterja, ki bo jutri zgodaj zjutraj znova priletela na pomoč.

