V eksploziji umrla oseba

Gasilci JZ GB Koper so pogasili ogenj, izklopili električne varovalke in zaprli ventil plinskega dovoda. Prezračili so stanovanje in zaprli ventil vode, saj je počena cev puščala. Sosede je policija evakuirala.

Med preiskovanjem so našli mrtvo osebo ter eno osebo, ki je bila poškodovana in jo je NRV reševalna služba odpeljala na zdravljenje v SB Izola. Na kraj so bile napotene vse pristojne službe, so zapisali na Centru za obveščanje Republike Slovenije.