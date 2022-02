Pogrešano iskali policisti, gasilci, domačini in psi. Na terenu blizu sto ljudi. #foto

Iskanje pogrešane se je dobro izteklo. Policisti PU Nova Gorica se zahvaljujejo vsem sodelujočim, ki so bili aktivno vključeni v uspešno izvedeno iskalno akcijo. "Prav tako pa se zahvaljujemo tudi vsem občanom, ki so policiji v tem času zagotavljali koristne informacije v zvezi z izginotjem starejše osebe," so sporočili iz Nove Gorice.

Pretekli petek so policiste obvestili, da sorodniki pogrešajo starejšo osebo na območju naselja Postaja v okolici Mosta na Soči v občini Tolmin, ki je sorodniki in prijatelji kljub iskanju niso našli. Takoj po prijavi so policisti začeli izvajati aktivnosti za izsleditev pogrešane osebe, ki pa so jo v obsežni iskalni akciji k sreči živo našli šele naslednji dan.

25. februarja so ob 22.17 policiste obvestili, da sorodniki pogrešajo starejšo osebo na območju naselja Postaja v okolici Mosta, in jim povedali, da je okoli 18. ure od doma odšla neznano kam. Kljub iskanju je sorodniki in prijatelji niso našli, neuspešne so bile tudi aktivnosti policije za izsleditev pogrešane osebe, ki je kljub intenzivnemu iskanju do poznih večernih ur prav tako niso našli.

"Iskanje na zahtevnem in spolzkem terenu je potekalo v neugodnih vremenskih razmerah, saj je zvečer zapadlo tudi nekaj centimetrov novega snega," so sporočili z novogoriške policijske uprave. Foto: PU Nova Gorica

Iskali so jo policisti, gasilci, domačini in še vodniki s psi

Iskalno akcijo za pogrešano starejšo žensko so nadaljevali v soboto od 8. ure pod vodstvom policistov Policijske postaje Tolmin.

Policistom z območja Policijske uprave Nova Gorica se je pri iskanju pogrešane pridružilo tudi večje število gasilcev PGD Most na Soči in PGD Tolmin ter pripadnikov GRS Tolmin, skupaj okoli 50 ljudi.

Na pomoč so priskočili tudi domačini, v popoldanskih urah pa so jim pri iskanju začeli pomagati še reševalni psi, in sicer pripadniki SIP KZS 5 (Skupina za iskanje pogrešanih Kinološke zveze Slovenije) in vodniki reševalnih psov ZRPS (Zveza reševalnih psov Slovenije) ter članica Društva ERP (skupno 14 pripadnikov društev in enot za iskanje pogrešanih oseb z osmimi reševalnimi psi). Foto: PU Nova Gorica

Poškodovana in podhlajena, a k sreči živa

"Na razgibanem in redko poseljenem območju so policisti in drugi sodelujoči iskalne akcije pregledali številne bližnje stezice, lovske in planinske poti, kolesarske poti ter druge dovozne in regionalne oziroma lokalne ceste na relaciji Postaja–Grudnica–Čepovan–Široko–Tolminski Lom–Most na Soči," so o iskalni akciji še povedali pri policiji.

Pri iskanju pogrešane osebe so sodelovali tudi policisti Generalne policijske uprave, ki so težje dostopna območja pregledovali s pomočjo brezpilotnega zrakoplova oziroma drona. Foto: PU Nova Gorica

"Pogrešano osebo so vodniki z reševalnimi psi ob 15.50 našli živo, pri zavesti in poškodovano na strmem pobočju gozda in težko dostopnem terenu, približno 600 metrov južno od domačije," so še sporočili s policijske uprave Nova Gorica.

Pripadniki GRS Tolmin so poškodovanki, ki je poškodbe dobila zaradi padca po strmem pobočju in je bila tudi močno podhlajena, na kraju nudili prvo pomoč in jo nato prenesli na čistino, kjer so jo zdravniško oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin. Pozneje so jo prevzeli člani dežurne ekipe GRS z Brnika in jo s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.