Bodo tudi vam letos potekli dokumenti?

Pred dopustom je ob rezervaciji izbrane destinacije in pripravo prtljage zelo aktualno tudi vprašanje veljavnosti osebnih dokumentov. Največ vlog na upravnih enotah dobijo prav v poletnih mesecih, do konca leta pa bodo osebne izkaznice in potni listi potekli nekaj več kot v 93 tisoč primerih. Od tega bo potekal veljavnost 70 tisoč osebnim izkaznicam. V prihodnjih letih se bo število pretečenih osebnih dokumentov močno povečalo.

Premislek o novih osebnih dokumentih ob potovanju v tujino je priporočljivo opraviti 10 dni pred tem, ko vam bo potekel oziroma ga boste potrebovali, svetujejo na ministrstvu za notranje zadeve.

Po pogodbi mora biti osebna izkaznica izdelana v štirih delovnih dneh od prejema naročila, ta rok pa se lahko podaljša v primeru, če dnevno prejmejo več kot dva tisoč vlog.

Najmanj boste čakali ob torkih in četrtkih

Na ljubljanski upravni enoti na Tobačni je za izdajo osebnih dokumentov najmanjša gneča ob torkih in četrtkih. Foto: STA Na ljubljanski upravni enoti na Tobačni ulici boste najmanj čakali ob torkih in četrtkih. "Od meseca marca dalje beležimo večje število vlog za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin. Ker se približujejo počitnice in dopusti, beležimo povečano število strank, ki urejajo tovrstne zadeve," sporočajo z ljubljanske upravne enote.

Rekordno leto 2012

Letošnje leto sicer po številu poteka veljavnosti osebnih dokumentov ni niti blizu rekordnim letom, se pa s prihodnjim letom začenja precejšnja rast pretečenih osebnih dokumentov. Primat še vedno drži leto 2012, ko je poteklo 25 odstotkov vseh veljavnih osebnih izkaznic in kar 48 odstotkov veljavnih potnih listov. Za zelo visoke številke je "kriva" tudi sprememba zakonodaje.

"Avgusta 2002 je namreč prenehala veljavnost vsem t. i. "modrim" potnim listom, ki so se izdajali do 1. 3. 2001. Že v letu 2002 je glede na navedeno prišlo do številčne menjave potnih listin, ki so se izdajale za polnoletne državljane z veljavnostjo 10 let. Njihova veljavnost je ponovno potekla v letu 2012, naslednja številčna zamenjava pa sledi leta 2022," številke pojasnjujejo na ministrstvu.

Leta 2022 bo potekla skoraj vsaka četrta osebna izkaznica

Prihodnje leto bo preteklo več kot 280 tisoč osebnih dokumentov, leta 2021 340 tisoč, največ pa leta 2022, ko bo preteklo več kot pol milijona dokumentov.

Foto: STA

Cena osebnih dokumentov je sestavljena iz stroška izdelave, upravne takse, ki je odvisna od starosti vlagatelja in morebitnih predhodnih izgub, kraj ali pogrešitev dokumenta. Posebno se plačajo tudi nujne obravnave. Te so bile zelo množične septembra 2017, ko so Slovenci množično potovali v Istanbul na finale evropskega prvenstva v košarki. Takrat se je v prostorih Cetisa v Celju, ki je pogodbeni izvajalec in tiska vse vrste osebnih dokumentov, vila dolga kolona ljudi.

Cene od 12 evrov naprej

Za osebno izkaznico je treba odšteti od 12 evrov (veljavnost eno leto) pa do 18,86 evra, potni listi pa se začnejo pri 34,8 evra (veljavnost eno leto) pa do 46,1 evra.

Državljani pa osebnih dokumentov ne menjavajo le zaradi preteka, ampak tudi zaradi sprememb imena, če fotografija ne kaže več prave podobe imetnika, če je dokument poškodovan ali obrabljen ali pa če je posameznik spremenil prebivališče.

Menjave se dogajajo pred pretekom tudi v primerih, ko posamezniki potujejo v države, kjer je pogoj, da osebni dokument velja še vsaj pol leta.

Med Slovenci je veliko bolj priljubljena osebna izkaznica, teh je v uporabi skoraj trikrat več kot potnih listov. Z njo lahko potujete v 37 držav.

Veljavnost osebne izkaznice Osebne izkaznice imajo različno dobo veljavnosti:

- 10 let, če je državljan star od 18 do 70 let,

- trajno, če je državljan star 70 ali več let,

- 3 leta, če je otrok mlajši od 3 let,

- 5 let, če je otrok star od 3 do 18 let,

- 1 leto, če ste v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubili, pogrešili ali sta vam bili ukradeni dve ali več osebni izkaznici oziroma ste državljan z začasnim prebivališčem v postopku preverjanja prijave stalnega prebivališča.