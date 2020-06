Bodo trgovci zaradi nedeljskega zaprtja trgovin šli na ustavno sodišče?

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je danes skupaj z nekaterimi trgovci iz različnih panog ponovno opozorila na morebitne posledice sprejetja novele zakona v trgovini, ki je v DZ na predlog Levice in bi, z nekaterimi izjemami, določil, da morajo biti trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte.

Novela bo povzročila ustavno presojo

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani dejala predsednica TZS Lahova, bo novela, če bo določala izjeme glede delovnega časa, brez dvoma povzročila - tako kot v letih 2006 in 2007 - ustavno presojo. "In to ne le zaradi svobodne gospodarske pobude, ampak tudi ker - kot je takrat ugotovilo ustavno sodišče - so vse arbitrarno določene izjeme neosnovane," je presodila.

"Ustavna presoja je trenutno neizbežna," pravi Mariča Lah. Foto: STA

Tega se po njenih besedah poslanci zavedajo, ampak s sprejetjem zakona bo škoda že storjena. Ustavna presoja bo šele čez leto ali dve, ta čas pa bodo delavci že izgubili delo in kupna moč se bo že odlila v tujino.

Sindikat: O dogovoru se še razpravlja

Sindikatom so - skladno s pozivi predsednika vlade, da je treba rešitev najti v socialnem dialogu - pretekli petek poslali predlog dogovora, s sprejetjem katerega bi po besedah predsednice TZS lahko ustavili sprejemanje zakona v DZ. Kaj predlagajo, Lahova ni hotela razkriti.

Generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladi Rožič je povedal, da o odgovoru še razpravljajo, da pa predlagani dogovor zanje ni sprejemljiv. Med drugim naj bi bilo predlagano, da se dogovarjanje glede delovnega časa ob nedeljah prekine za šest mesecev, ko bi bili že znani učinki krize.

Rožič je kritičen tudi do navedb TZS o padcu prihodkov, češ da navaja znižanje prihodkov v trgovini z avtomobili in avtomobilskimi deli, medtem ko trgovina z živili po Rožičevih besedah dosega rast prihodkov.

TZS: Ni pravi čas za zaprtje

TZS poudarja, da v času krize ni primeren trenutek za omejevanje odprtja trgovin ob nedeljah in da bi si morali vsi deležniki prizadevati za oživitev gospodarstva.

Zbornica ocenjuje, bodo prihodki v trgovini na drobno letos padli za deset odstotkov, posledično bi lahko delo izgubilo 12 tisoč zaposlenih. Lahova je zavrnila navedbe sindikata, da je v panogi 7.000 zaposlenih premalo, in dejala, da je na zavodu za zaposlovanje trenutno 3.000 brezposelnih trgovcev.

Tuš: Nakupi se ne razporedijo na druge dni

Direktor Skupine Tuš Andraž Tuš je dejal, da se nakupi ne prerazporedijo na druge dni v tednu. Denar gre verjetno v tujino, Italijo, Hrvaško, Madžarsko, kjer nimajo omejitev, del pa tudi na bencinske servise v Sloveniji, je ocenil. Dejal je, da bo v živilskih trgovinah prišlo do dodatno zavržene hrane, in sicer po njegovih besedah za 80 velikih tovornjakov letno.

"Letno bomo zavrgli 80 velikih tovornjakov hrane," je dejal Andraž Tuš. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Helena Draškovič, direktorica Magistrat International, ki med drugim upravlja trgovine z oblačili Emporium, je dejala, da si je marsikdo lahko čas za nakupovanje oblačil vzel ob nedeljah. Če bodo ob nedeljah trgovine zaprte, bodo kupci odšli drugam, študentje, ki "so radi delali ob nedeljah", pa bodo izgubili delo, je dodala.

Direktorji: Lahko pride do odpuščanj zaposlenih

Lastnik in direktor družinskega podjetja VBM Korenček Marijan Volavšek je dejal, da je bilo nedeljsko zaprtje zaradi epidemije šok tako zanje kot za kupce, saj so dežurna prodajalna v svojem kraju. Ob padcu prihodkov imajo težave z likvidnostjo in presežek delavcev - trenutno je presežnih deset odstotkov zaposlenih.

V kmetijski zadrugi Agraria so izrazili mnenje, da z zakonom ne bomo spremenili potrošniških navad. Zaprtje prodajaln ob nedeljah bo po njihovih napovedih precejšen udarec za kmete, ki 90 odstotkov pridelave prodajo zadrugi.

V slovenski podružnici Bauhausa pa je direktor Samo Kupljen izrazil dvom o navedbah, da so se ljudje navadili na to, da so trgovine ob nedeljah zaprte. Menil je, da ljudje želijo imeti možnost tudi ob nedeljah kupiti morebiti manjkajoči material pri hišnih delih. Kot je dejal, bodo morali v družbi v primeru zaprtja ob nedeljah zaposlene prerazporediti na manj ugoden delovni čas, poroča STA.