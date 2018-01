Bodo trgovci spoštovali sporazum s sindikati?

Kmalu bo jasno, ali je bil trgovinski sporazum, v katerem so trgovci privolili, da lahko zaposleni delajo največ dve nedelji na mesec in največ petnajst nedelj na leto, dejansko prevara. Čeprav dogovor velja že od začetka januarja, imajo nekateri veliki trgovci že zdaj težave, kako sestaviti urnik, ne da bi najemali dodatne ljudi. Vendar pa sindikati vztrajajo, da imajo trgovine še dva meseca časa, da urnike uskladijo z novimi pravili.

Novinarka: Veronika Lavrenčič/Video: Planet TV

Zmeda zaradi novega sporazuma o delovnem času trgovk in trgovcev se je pokazala že to nedeljo. Trgovine so bile sicer odprte, vendar pa nihče ne ve, kako bo v prihodnosti, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

"V velikih sistemih je tako velike spremembe težko narediti čez noč. Z razumevanjem gledamo na to, da bodo stvari rešene v enem, dveh oziroma treh mesecih. Pričakujemo, da bo v začetku marca že vse urejeno," pojasnjuje sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladislav Rožič.

"Delavci naj ne omahujejo in naj prijavijo kršitve delodajalcev"

Velika trgovska podjetja, kot so Mercator, Spar in Lidl, predvidevajo, da jim kljub sporazumu ne bo treba dodatno zaposlovati. Zaposleni sicer pravijo, da so delodajalci glede nadaljnjega delovnega časa trgovin zelo skrivnostni in skrbno molčijo, so poročali v Planet Danes.

Rožič medtem poudarja, da so v sindikatu poskrbeli za zaščito delavcev. "Če se bodo pojavile kršitve, vse naše članice in člane v trgovini pozivamo, naj nam to javijo," pojasnjuje Rožič.

Iz Mercatorja so medtem že sporočili, da bodo spoštovali dogovor med socialnimi partnerji tako glede delovnega časa kot glede plačila za delo ob nedeljah ter da bodo obratovalni čas prilagajali potrebam kupcev in kadrovskim zmogljivostim.