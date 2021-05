Bodo covidna potrdila za državljane Evropske unije dostopna še pred poletjem?

Voditelji članic Evropske unije so danes v Bruslju pozvali k hitri uveljavitvi covidnega potrdila na ravni unije, s čimer bi evropskim državljanom omogočili lažja potovanja to poletje. Zavezali so se tudi, da bo Evropska unija revnejšim državam do konca leta donirala najmanj sto milijonov odmerkov cepiva proti bolezni covid-19.

Hitrost cepljenja po vsej Evropski uniji se je pospešila. To bo skupaj z izboljšanjem epidemioloških razmer omogočilo postopno ponovno odpiranje naših družb, piše med drugim v sklepih vrha, ki so jih danes sprejeli voditelji sedemindvajseterice. Vendar pa moramo ostati pozorni na širjenje novih različic virusa, so še opozorili.

K postopnemu odpiranju med poletno turistično sezono naj bi pripomoglo tudi digitalno zeleno potrdilo, ki bi ga na ravni Evropske unije predvidoma uvedli konec junija. Voditelji so danes pozvali k njegovi hitri uveljavitvi.

Cepiva naj bodo razdeljena pravično

Voditelji so pozvali tudi k okrepitvi prizadevanj za zagotovitev pravičnega dostopa do cepiv proti covid-19 na svetovni ravni in v tej luči podprli vodilno vlogo mednarodne pobude za pravično razdelitev cepiv Covax. Evropska unija in države članice so se zavezale, da bodo pospešile delitev cepiv v podporo revnejšim državam, pri čemer naj bi do konca leta prispevale vsaj sto milijonov odmerkov.

Evropska komisija je sicer danes naznanila, da naj bi do konca tedna skoraj polovica odraslih v Evropski uniji prejela vsaj en odmerek cepiva. To ustreza več kot 170 milijonom ljudi. V uniji bo do konca tedna tudi dobavljenih 300 milijonov odmerkov cepiva.

S tem bo EU po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen dosegla nov mejnik pri cepljenju evropskih državljanov. Cilj unije je sicer doseči 70-odstotno precepljenost odraslih do julija.

V luči pandemije tudi o podnebnih ciljih

Predsedniki držav in vlad Evropske unije, med njimi tudi premier Janez Janša, se v Bruslju udeležujejo dvodnevnega izrednega zasedanja Evropskega sveta, ki se bo danes zaključilo. Drugi dan zasedanja je ob pandemiji na dnevnem redu tudi razprava o podnebnih ciljih unije, ki še poteka.

To je prvo fizično srečanje voditeljev članic Evropske unije v Bruslju po rednem vrhu decembra lani. Zaradi slabših epidemioloških razmer so namreč zasedanja v minulih mesecih potekala virtualno.