Toliko okužb smo potrdili v ponedeljek

V primerjavi s preteklim ponedeljkom, ko smo v Sloveniji zabeležili 497 novih okužb, se je število potrjenih okužb po enem tednu opazno znižalo in znaša 326.

Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, so včeraj ob 3.558 PCR-testih opravili še 44.113 hitrih antigenskih testov. V državi je trenutno aktivnih 5.375 primerov okužbe z novim koronavirusom.

Podatke o številu hospitaliziranih in umrlih za koronavirusno boleznijo še čakamo.

Kako daleč je prehod v zeleno fazo in kako bo s sproščanjem ukrepov?

Slovenija bi lahko že v sredo prešla v zeleno fazo, napovedujejo na Institutu Jožef Stefan. Pogoj za to je sedemdnevno povprečje okužb, ki je manjše 300, in manj kot 300 bolnikov s covid-19 v bolnišnicah.

Manjša dobava cepiva

V zdravstvenih domovih v Ljubljani in Mariboru so za ta teden dobili mnogo manj cepiva proti bolezni covid-19, kot so naročili, tako da ne morejo cepiti toliko ljudi, kot so nameravali. V ljubljanskem cepilnem centru so dobili le tretjino, v mariborskem pa približno polovico naročenega cepiva. Manjša dobava bo tudi v Kopru, a še ni znano, za koliko.

Po podatkih NIJZ je v Sloveniji en odmerek cepiva prejelo že 633.517 prebivalcev, z vsemi odmerki je cepljenih 341.055 ljudi. Delež cepljenih z vsemi odmerki je tako 16,2 odstoten.