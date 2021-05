V zeleno fazo mimo pravil, ki so trenutno v veljavi? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija bi lahko že v sredo prešla v zeleno fazo, napovedujejo na Institutu Jožef Stefan. Pogoj za to je sedemdnevno povprečje okužb, ki je manjše 300, in manj kot 300 bolnikov s covid-19 v bolnišnicah. Ali prehod dejansko prinaša večje sproščanje ukrepov in kako je v praksi?