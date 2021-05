Vse, kar morate vedeti o samotestiranju učencev in dijakov #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vsak teden, ki ga otroci in dijaki preživijo v šoli, je dragocen. Samotestiranje se bo pričelo že v tem šolskem letu, saj se bomo tako lahko bolje pripravili na morebitno poslabšanje razmer v jeseni. Samotestiranje bo potekalo v domačem okolju, saj je to logistično lažje. Dijaki in učenci se bodo lahko testirali enkrat na teden," je povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar.

V primeru pozitivnega rezultata testa dijak ali starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, ki dijaka oziroma učenca naroči na PCR-testiranje, je pojasnil Franc Vindišar.

Vsakemu dijaku en test na teden

Učenci in dijaki bodo teste dobili v šolah. Dijakom jih bodo predvidoma dostavili že jutri, 21. maja. Na domu se bodo lahko testirali v nedeljo, 23. maja, oziroma ponedeljek, 24. maja. Samotestiranje za osnovnošolce bo predvidoma steklo v začetku junija.

Samotestiranje kot pomembno orožje v jesenskem času

O samotestiranju je spregovoril tudi državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec. Gre za pilotni projekt. Samotestiranje bo prostovoljno, v tem šolskem letu ga uvajamo testno, da bi pripravljeni počakali novo šolsko leto. To je zagotovo pomembno orožje v jesenskem času." Po podatkih je bilo okoli 180.000 testov razposlanih v vse srednje šole. Po njegovih besedah bodo tako vsi dijaki srednjih šol v ponedeljek lahko začeli s samotestiranjem, zanimanje med dijaki pa da se je povečalo.

Minister za zdravje Janez Poklukar je sicer dejal, da bo samotestiranje v ponedeljek steklo v nekaterih srednjih šolah, ki so bolje pripravljene.

Sprva je bilo sicer predvideno, da se bo samotestiranje dijakov začelo v šolah 16. aprila, a je dobava testov zamujala, po validaciji Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano pa jih je morala odobriti še Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Ta je odločbo izdala v petek in uporabo testov odobrila pod določenimi pogoji.

Številke iz dneva v dan nižje

V sredo smo v Sloveniji ob 3.852 PCR-testih potrdili 358 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 9,3 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 11,9 odstotka. Včeraj je zaradi koronavirusne bolezni umrlo sedem ljudi. Sedemdnevno povprečje se je še nekoliko znižalo, z včerajšnjih 417 na 384.

Večjih sprememb ni na vidiku

Vlada je na včerajšnji seji obravnavala obvladovanje pandemije covida-19 in podaljšala večino odlokov. Med spremembe sodi ukinitev kontrolne točke tudi na meji z Madžarsko. Dodana pa je izjema za vstop brez karantene ali testa za prebolevnike, ki so se v najkasneje v osmih mesecih po pozitivnem PCR-testu oziroma začetku simptomov cepili vsaj z enim odmerkom cepiva, ki ga priznava Slovenija. Ustrezna zaščita za prebolevnike se vzpostavi takoj po cepljenju.

