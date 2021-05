Naslednji teden se začenja samotestiranje dijakov

Sprva je bilo sicer predvideno, da se bo samotestiranje dijakov začelo v šolah 16. aprila, a je dobava testov zamujala, po validaciji Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano pa jih je morala odobriti še Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Ta je odločbo izdala v petek in uporabo testov odobrila pod določenimi pogoji.

V nekaterih srednjih šolah, ki so na to bolje pripravljene, bodo dijaki v ponedeljek začeli samotestiranje na okužbo z novim koronavirusom, je napovedal minister Janez Poklukar. Tako dijaki kot učenci, za katere začetek samotestiranja še ni znan, se bodo iz logističnih razlogov testirali na domu. Samotestiranje sicer ostaja prostovoljno.

Dodatna navodila

Kot je dejal minister za zdravje Poklukar, morajo teste pred uporabo v osnovnih šolah dodatno opremiti z navodili, zato je še prekmalu napovedovati, ali se bodo učenci zadnjega triletja osnovne šole začeli testirati 31. maja ali 7. junija. Bodo pa po njegovih besedah samotestiranje prihodnji teden lahko začeli dijaki nekateri srednjih šol, ponekod pa se bo to začelo teden kasneje.

Poslabšanje situacije jeseni

"Odločeni smo, da samotestiranje v srednjih in osnovnih šolah začnemo letos, da bomo pripravljeni na morebitno poslabšanje situacije jeseni. Ne bi radi postavljali sistema takrat, ko nam v grlo teče voda, temveč bi radi postavili sistem, ki bo omogočal odprte šole, ko se epidemija umirja in ko lahko to naredimo na kontroliran in varen način," je dejal Poklukar.

Samotestiranje, predvidoma na sedem dni, bo predvsem iz logističnih razlogov potekalo v domačem okolju, k čemur so pozivali ravnatelji osnovnih in srednjih šol.