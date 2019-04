Bo Vili Kovačič Jankoviću spodnesel županski stolček? #video

Pritožbo proti Jankoviću je ustavno sodišče že vzelo v obravnavo, zloraba pa naj bi se po Kovačičevih navedbah zgodila tudi s tem, da je Janković občinski časnik uporabil le za promocijo sebe, ne pa tudi drugih kandidatov. Ponekod v Evropi goljufivim kandidatom v takšnih primerih sploh ne dovolijo ponovnega vstopa v volilno tekmo, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Kovačič v prestolnici zahteva razveljavitev in ponovne volitve

Dobro leto dni po tem, ko je Vili Kovačič v zelenem puloverju dosegel razveljavitev referenduma o drugem tiru, zaradi katere je z mesta premierja predčasno odstopil Miro Cerar, danes Kovačič v tem istem puloverju stopa na prste ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ki je pred slabe pol leta v mestno hišo odkorakal po svoj četrti mandat.

Ljubljanski župan Zoran Janković obtožb Vilija Kovačiča za zdaj ne komentira. Foto: Bojan Puhek

Kovačič župana obtožuje, da je z javnim denarjem financiral svojo kampanjo. Ljubljansko občinsko glasilo Ljubljana je namreč po njegovih besedah promoviralo le Jankovića, ne pa tudi drugih kandidatov: "Vse te blazne hvalnice so šle iz mojega denarja," je primer slikovito opisal Kovačič. Janković obtožb Kovačiča, ki zahteva razveljavitev volitev in ponovne volitev brez aktualnega ljubljanskega župana, za zdaj ne komentira.

Toplak: Zadostuje že, da bi kršitev lahko vplivala na rezultat

Ustavno sodišče je Kovačičevo pritožbo sicer medtem že vzelo v obravnavo. "Da se volitve razveljavijo, ni treba dokazati, da je kršitev vplivala na rezultat, ampak je dovolj, da bi lahko vplivala. To pomeni, da je kršitev dosegla večje število volivcev, kot je razlika med izvoljenim in neizvoljenim kandidatom," je pojasnil ustavni pravnik Jurij Toplak.

Janković ima v mestnem svetu tesno večino, njegova lista je osvojila 22 od 45 sedežev. Le 200 glasov manj in njegove večine ne bi bilo več, so poročali na Planetu. Ko gre za Kovačiča, nekateri ob vseh njegovih državljanskih akcijah sicer dvomijo o njegovih višjih interesih.

"Imam občutek, da po vseh svojih akcijah, v katerih je bil udeležen, dela več škode kot koristi," je poudaril poslanec SMC Igor Zorčič. Kovačič temu ostro oporeka: "Naj bodo kar tiho, kaj vse so počeli oni. Iz drugega tira so naredili skrpucalo oziroma program, ki ne pije vode. Zelo se bom potrudil, da ne bodo dobili posojila," napoveduje Kovačič. Toplak aktivistu na ustavnem sodišču napoveduje uspeh. In če mu uspe, se zna zgoditi, da se bodo Ljubljančani na volišča znova sprehodili že čez pol leta, so še poročali na Planetu.