Bo rogljiček iz pekarne od danes kaj drugačen? #video

Danes se je izteklo enoletno prehodno obdobje za prilagoditev izdelkov s transmaščobnimi kislinami na največ dva grama na 100 gramov skupne vsebnosti maščob v živilu. Izdelkov z višjo vsebnostjo teh zdravju škodljivih snovi na trgu ne bo smelo biti več. Tako proizvajalci in trgovci so zatrdili, da so na to spremembo pripravljeni.