Bo Pomurje ostalo brez termalne vode? #video

Kar 70 odstotkov termalne vode Pomurci porabijo za ogrevanje domov in toplih gred, kjer gojijo orhideje in paradižnike, 30 odstotkov pa za termalne bazene. Kaj upadanje gladine tega tekočega zlata pomeni za številna kopališča in domačine, je preverjala ekipa oddaje Planet 18.

Upada pritiska ali gladine v okoliškem podjetju ne opažajo

Le malokdo ve, da v isti termalni vodi kot v Pomurju plavajo tudi na Madžarskem. Z virom termalne vode morata zato obe strani ravnati gospodarno in preudarno. Kot pojasnjuje Metod Grah iz Terme Vivat, bo vode najprej zmanjkalo nam, šele potem Madžarom.

Foto: Siol.net Meritve geološkega zavoda sicer kažejo, da v Pomurju od leta 2016 upadajo tlaki in gladina termalne vode, a v zadnjem letu se je to umirilo. V podjetju Paradajz, kjer imajo urejene izpuste in okoljevarstveno dovoljenje za 25 let, upada pritiska ali gladine na svoji vrtini ne opažajo.

"Zdaj porabimo nekje okoli četrtine tistega, kar bi lahko pri naši vrtini črpali. Že zdaj delamo z vrtino na dolgi rok," pojasnjuje Kristijan Magdič iz podjetja Paradajz.

Vračanje načrpane vode v globino bi pomagalo pri vzdrževanju gladine termalne vode, a stroški izgradnje tovrstnih vrtin so vrtoglavi. Formula, na podlagi katere se izračunava letni emisijski delež oddane toplote, pa je neuporabna, opozarja Grah.

Brez vode bi propadla podjetja, krajani bi ostali brez delovnih mest

"Pride lahko do tega, da nam prepovedo rabo geotermalne energije, torej vode. To pa vemo, kaj lahko pomeni za pomursko regijo in vse uporabnike. Pride lahko do zapiranja podjetij in izgube delovnih mest," razlaga Grah.

Foto: Siol.net Medtem pa sosednje države istih pravil v geotermiji ne spoštujejo. Poleg tega Slovenije pobere za milijon koncesij na leto, kar je po mnenju gospodarstva za enega izmed obnovljivih virov energije precej.

"V primeru reinjekcij geotermalna energija ni več konkurenčna ostalim energijam. Zakaj? Ker so ostale energije, kot je sončna, vetrna, lesna biomasa, tudi plin kot plinska kogeneracija, spodbujene in za njih obstaja sistem obratovalnih podpor. Izmed vseh je le geotermija tista, ki je izvzeta iz tega."

A v Pomurju menijo, da so na ključni točki preboja. Država že govori o tako imenovani toplotni podpori tudi za geotermalno energijo, kar bi rešilo težavo reinjekcij.