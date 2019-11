Bo novi zakon Pahorju podrl načrte?

Predsednik republike Borut Pahor bo namreč danes v uradnem listu objavil javni razpis za novega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), še pred tem pa so v njegovem uradu na novinarski konferenci predstavili podrobnosti.

Novi predsednik KPK bi bil lahko imenovan do 19. februarja

Kot je povedala generalna sekretarka v uradu predsednika republike Nataša Kovač, bo treba kandidature za predsednika KPK oddati do 13. decembra do 16. ure. Nato se bo najpozneje do 20. decembra sestala izbirna komisija in preverila, ali kandidature izpolnjujejo zakonske pogoje.

Novi predsednik KPK bi bil lahko imenovan do 19. februarja. Foto: STA

Najpozneje do 20. januarja bo komisija predsedniku republike posredovala seznam kandidatov, za katere meni, da so primerni za predlagano funkcijo, ta pa mora nato v 30 dneh imenovati novega predsednika KPK. Po navedbah Kovačeve naj bi se to zgodilo do 19. februarja. Pri tem lahko Pahor imenuje samo kandidata s seznama, lahko pa se tudi odloči, da ne imenuje nikogar in postopek ponovi.

Še pred imenovanjem se bo novi predsednik KPK predstavil javnosti. "Predsednik republike namreč ocenjuje, da je to izjemno pomemben element zaupanja javnosti v postopke in hkrati preglednosti samih postopkov," je pojasnila Kovačeva. Pri določanju časovnice imenovanja novega predsednika KPK so v Pahorjevem uradu upoštevali, da celoten postopek traja okoli tri mesece, zato pričakujejo, da bo do imenovanja prišlo pravočasno. Če se to kljub temu ne bo zgodilo, bo po besedah vodje splošnega sektorja v uradu predsednika republike Nataše Brenk komisijo do imenovanja novega predsednika še naprej vodil Boris Štefanec.

Postopek izbire prvega moža KPK bi lahko končali še pred spremembo zakona

Največ neznank za postopek za zdaj predstavlja sprejemanje novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je v drugem branju v državnem zboru. Predlog namreč ne določa, kaj se zgodi, če bi bila novela, ki spreminja način imenovanja predsednika KPK, sprejeta v teku danes začetega postopka.

V uradu predsednika republike so zato po besedah Kovačeve ministrstvo za pravosodje že zaprosili, naj v noveli jasno določijo, kaj se zgodi v tem primeru, za kar so po njenih besedah dobili odgovor, da bo za to poskrbljeno.

Predsednik KPK Boris Štefanec še ni pojasnil, ali se bo potegoval za nov mandat na čelu protikorupcijske komisije. Foto: STA

Po oceni Kovačeve sta sicer možnosti dve: "Lahko se z dopolnilom določi, da se zdajšnji postopek ustavi in se ga po sprejemu novele začne na novo, ali pa se postopek izpelje do konca po veljavnem zakonu." Sama sicer ocenjuje, da bi bil lahko danes začeti postopek končan še pred spremembo zakona.

Predlog novele sicer nekoliko spreminja postopek imenovanja funkcionarjev KPK, s čimer pa v kabinetu predsednika republike niso najbolj zadovoljni. "Predsednik republike vseskozi zagovarja stališče, da bi bilo glede na to, da javnost postopek razume tako, da je predsednik odgovoren za celoten postopek imenovanja, smiselno, da se mu ta odgovornost tudi omogoči in se mu prepusti vodenje postopka. Predlagana novela mu to še vedno omejuje," je dejala Kovačeva.

Štefanec še ni pojasnil, ali se bo potegoval za nov mandat

Senat komisije sicer trenutno poleg predsednika Štefaneca sestavljata še njegova namestnika Uroš Novak in Simon Savski. Prvi je bil imenovan marca lani, drugi pa julija letos, tako da bosta svoji funkciji ohranila tudi pod naslednjim predsednikom, če se kdo od njiju seveda ne bo potegoval za predsedniško mesto. Štefanec ob letošnji predstavitvi poročila KPK za lansko leto o morebitni kandidaturi še ni bil odločen.