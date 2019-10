Anonimka: na KPK številne nepravilnosti

Nekateri zaposleni na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so Inšpektoratu za javni sektor poslali prijavo zaradi domnevnih nepravilnosti, do katerih prihaja na KPK. V komisiji očitke zavračajo.

V prijavi, ki so jo nekateri zaposleni KPK poslali na Inšpektorat za javni sektor, vodstvu oziroma predsedniku KPK Borisu Štefanecu očitajo kršitve glede izobraževanja, ki so zapisane v pogodbah o zaposlitvi, netransparentno delitev nagrad, ob tem pa naj bi službo na KPK dobila ena od dolgoletnih zaupnic Štefaneca.

Inšpektoratu pisci prijave, ki smo jo pridobili tudi na Siol.net, predlagajo, da naj zaradi "večletnega kršenja pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o izobraževanju in sklenjenih aneksov k tej pogodbi" pregleda aktualne pogodbe med zaposlenimi in KPK. "Po našem mnenju je nedopustno, da se nekatere pogodbe podaljšujejo v nedogled, tudi čez celoten mandat aktualnega predsednika, medtem ko večina sodelavcev na KPK ne moremo niti na eno izobraževanje letno," so med drugim zapisali v anonimki.

Dodali so, da gre po njihovem mnenju tudi za kršenje drugih predpisov, zato od Inšpektorata pričakujejo, da bo, če bo ugotovil kršitve, prijavo posredoval pristojnim organom nadzora. "Zavedamo se, da gre za občutljivo temo, vendar kljub vsemu si tako pomemben organ, namenjen preprečevanju korupcije in krepitvi integritete naroda, ne more privoščiti, da se sam ne drži tega, kar že dolgo zahteva od drugih, in jim to tudi predava," so še zapisali pisci anonimke.

Letos 19 izobraževanj oziroma usposabljanj

Na KPK na očitke odgovarjajo, da imajo vsi zaposleni v pogodbah o zaposlitvah navedeno, da jih lahko delodajalec napoti na izobraževanje, ki se ga morajo udeležiti.

Foto: STA "Zaposleni v sami pogodbi o zaposlitvi nimajo točno navedenega posameznega izobraževanja, ki naj bi se ga udeležili, razen tistih, ki so zakonsko določeni in jih morajo zaposleni opraviti z namenom strokovnega opravljanja dela," odgovarjajo.

KPK ima skupno zaposlenih 34 javnih uslužbencev in tri funkcionarje, ki so se udeležili 19 izobraževanj oziroma usposabljanj.

"Napoteni so bili predvsem na tista izobraževanja, na katera jih delodajalec v skladu z zakonskimi določbami mora napotiti, ter na tista, za katera so zaposleni sami izkazali interes, vendar vedno v okviru razpoložljivih finančnih sredstev," še dodajajo na KPK.

KPK: Ni bilo nagrad v obliki nadurnega dela

Na komisiji ob tem zavračajo navedbe o netransparentni in goljufivi delitvi sredstev oziroma, kot so prijavitelji zapisali v anonimki, "dela preko polnega delovnega časa."

Na KPK so v zadnjih treh letih nadurno delo odredili 13 javnim uslužbencem. "To delo so zaposleni tudi opravili, kar izkazujejo evidence delovnega časa, ki jih je delodajalec dolžan voditi za vse zaposlene," odgovarjajo na KPK.

Inšpektorat bo domnevne nepravilnosti preveril

Inšpektorat za javni sektor je na začetku oktobra prejel pobudi za inšpekcijski nadzor, v katerih so navedene domnevne nepravilnosti pri sklepanju pogodb o izobraževanju in nepravilnosti pri zaposlitvi na podlagi javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto svetovalec komisije, so nam potrdili na inšpektoratu.

"Pobudi za nadzor bomo obravnavali v okviru svojih pristojnosti po Zakonu o javnih uslužbencih in po opravljenem nadzoru izdali zapisnik o inšpekcijskem nadzoru. Inšpektorji za sistem javnih uslužbencev pobude za nadzor obravnavajo v skladu z Usmeritvami in prioritetami dela Inšpektorata za javni sektor za leto 2019, zato bomo pobudo obravnavali, ko bo prišla na vrsto," odgovarjajo na inšpektoratu.

Preiskovali so jih leta 2018

V preteklosti, natančneje leta 2018, je inšpekcija za sistem javnih uslužbencev že opravila nadzor na KPK, ki je obsegal nadzor:

- izvedbe postopka zaposlitve in premestitev javnih uslužbencev,

- napredovanja javnih uslužbencev,

- postopka sprejemanja sprememb in dopolnitev Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in sodelovanja Sindikata KPK pri sprejemu sprememb in dopolnitev akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,

- sklepanja pogodb o izobraževanju z javnimi uslužbenci,

- nad izplačili delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega,

- nad odrejanjem povečanega obsega dela javnemu uslužbencu.

Ugotovili so določene nepravilnosti, ki pa jih je predsednik komisije Štefanec na podlagi odrejenih ukrepov odpravil.

Izgubili sodbo proti nekdanji namestnici

Pred letom je bila KPK v središču pozornosti zaradi tožbe proti nekdanji namestnici na KPK Almi Sedlar, s katero je bil Štefanec v sporu. KPK je od nje zahteval vrnitev 712 evrov potnih stroškov, povezanih s službenim potovanjem, vendar je Delovno in socialno sodišče odločilo, da ji tega ni treba vrniti.

KPK je na sodišču tudi zaradi domnevno sporno pridobljenih podatkov o honorarjih Stanke Setnikar Cankar. Ta KPK odškodninsko toži, ker je leta 2015 objavila podatke o honorarjih, ki so jih od subjektov javnega sektorja od začetka leta 2003 do tedaj prejele fizične osebe.

Na drugem mestu po višini prejetih honorarjev je bila navedena Setnikar Cankarjeva, ki je morala po objavi odstopiti kot ministrica za izobraževanje. Zdaj toži KPK, za katero je prepričana, da za objavo podatkov ni imela pravne podlage.