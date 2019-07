Bo Levica Šarčevi vladi obrnila hrbet?

Ena pomembnejših zadev, pri katerih bo Levica odigrala pomembno vlogo, bo jeseni sprejemanje proračuna za prihodnji dve leti. Vladna koalicija želi za primer veta zagotoviti 46 glasov, ki jih pričakuje prav od zunanje partnerice Levice. Premier Marjan Šarec je tako koalicijskim partnerjem povedal, da razmišlja o možnosti vezave zaupnice na proračunske dokumente.

Mesec: V Levici ne bomo jokali, če se razidemo

"Če projekti iz koalicijskega sporazuma in sporazuma o sodelovanju s koalicijo ne bodo realizirani in jih vlada ne bo pripravljena udejanjati, v Levici ne bomo jokali, če se razidemo," je pred nekaj dnevi za Večer dejal koordinator Levice Luka Mesec. Že 20. junija je sporočil, da se zaradi nezadovoljstva z delom vlade v Levici sprašujejo o smiselnosti nadaljnjega sodelovanja z njo. Kot je pojasnil, so želeli pred poletjem izpeljati vsaj štiri od dogovorjenih projektov, a ni šlo po načrtih.

Levica nezadovoljna z delom vlade

Med njimi je sprememba Zakona o zdravstveni dejavnosti, s katero so želeli onemogočiti privatizacijo zdravstva od znotraj, uskladitev minimalne študentske urne postavke z minimalno plačo, in prenos stanovanj DUTB na Stanovanjski sklad RS. V Levici so nezadovoljni tudi z osnutkom davčne reforme, ki je v javni razpravi, a o tem še pričakujejo usklajevanja. Premier Šarec je očitke glede neizvajanja projektov opozicijske stranke že v začetku odločno zavrnil, v koaliciji pa so Levico pozvali k dialogu.