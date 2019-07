Mesec o sporazumu z vlado: Ne bomo jokali, če se razidemo

Če projekti iz koalicijskega sporazuma in sporazuma o sodelovanju s koalicijo ne bodo realizirani in jih vlada ne bo pripravljena udejanjati, v Levici ne bodo jokali, če se razidejo, pravi Luka Mesec iz Levice. Spoštovanje dogovorov bodo ocenili 12. julija, je dejal v intervjuju za prilogo časnika Večer V soboto.

Na strankinem spletnem monitorju ukrepov še ne sveti zelena luč, saj je večina od 13 najavljenih ukrepov v pripravi. "Takšna situacija ni dobra. Naš zaključek je, da nas vlada ne jemlje resno," je opozoril koordinator stranke Levica Mesec. Sodelovanje po njegovih besedah do zdaj ni teklo, kot bi moralo, zato so povedali, da želijo do srede julija zelo jasen napredek pri štirih od 13 projektov:

Do 12. julija, ko bodo v stranki odločali o nadaljevanju sodelovanja z manjšinsko vlado, mora biti doseženega čim več, je dejal.

"Želimo sprejete zakone, prve obravnave ali pa podpise koalicijskih strank na dane predloge," je pojasnil.

Mesec: Šarec je pragmatičen premier

V Levici se po njegovih besedah zavedajo, da so se pozitivni učinki ukrepov, ki so jih izvedli skupaj z vlado, v javnomnenjskih anketah prenesli bolj na vlado in na LMŠ kot pa na Levico. Vendar jih to niti ne skrbi niti bremeni. Do konca mandata se nameravajo držati programa in obljub, na podlagi katerih so bili izvoljeni.

Predsednika vlade Marjana Šarca Mesec sicer vidi predvsem kot pragmatičnega premierja. To je najširša oznaka tega, kar naj bi bila sredina, je menil. Po eni strani so izkušnje Levice pozitivne, na drugi strani pa tudi pri Šarcu pogrešajo odločnost in držanje zavez.

"Lep primer je Abanka. Največji problem Šarca in vlade je, da te prodaje niti niso poskušali ustaviti, čeprav smo se o tem konstantno pogovarjali od jeseni," je dejal.

Mesec ob razmišljanju o Levici v prihodnje meni, da mora biti stranka v naslednjem mandatu "za vstop v vlado - ali pa za kaj več".

Komentar Šarca: Če ne bo glasov, bo vlada padla

Foto: STA Po napovedi, da bo Mesec organom stranke dal v razpravo smiselnost nadaljnjega sodelovanja z vlado, se je sicer oglasil tudi premier Šarec. "Če v parlamentu ne bo dovolj glasov, bo vlada pač padla, druge možnosti ni."

Vse očitke Levice, tako o neodzivnosti pri prodaji Abanke kot o neizvajanju projektov iz sporazuma, je Šarec odločno zavrnil.

"Prodaje ali neprodaje Abanke v sporazumu ni bilo. Ne držijo trditve, da sem bil popolnoma neaktiven, daleč od medijev sem proučil vse možnosti in pridobil pravna mnenja."