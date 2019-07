V Levici za približanje študentske postavke minimalni plači

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlog novele Zakona za uravnoteženje javnih financ je Levica po besedah Mihe Kordiša osnovala po načelu "enako delo, enako plačilo". Ukrepi, o katerih sta se Levica in koalicija dogovorili že v sporazumu, so povračilo potnih stroškov, plačilo malice in zvišanje minimalne urne postavke.

Urna postavka, ki bo primerljiva z minimalno plačo

V Levici predlagajo zvišanje minimalne urne postavke na raven, ki bo primerljiva z minimalno plačo. Z zdajšnjih 4,89 evra bruto oz. 4,13 evra neto predlagajo zvišanje na 5,9 evra bruto oziroma 4,99 evra neto. Minimalna urna postavka za študente bi se po predlogu zakona usklajevala z rastjo minimalne plače, medtem ko se je doslej usklajevala z rastjo povprečne plače.

Usklajevanje z minimalno plačo pa po Kordiševih besedah prinaša tudi usklajevanje z rastjo cen življenjskih potrebščin. Minimalna urna postavka se je od 2015 do danes dvignila za 39 centov oz. 8,6 odstotka, minimalna plača pa se je povišala za 12 odstotkov, je opozoril poslanec.

Dodatke za delo ponoči, ob nedeljah in ob praznikih bi pri Levici uredili na enak princip, kot je to urejeno pri navadni plači, je pojasnil Kordiš. "Študentu ti dodatki ne pripadajo, zato je predlog Levice, da se to popravi," je pojasnil poslanec.

Ministrstvu očitajo neaktivnost

Foto: STA Levica je zakon želela sprejeti še pred poletjem, ko je večina ljudi na dopustu in obseg študentskega dela najbolj naraste. Ministrstvu očitajo neaktivnost, saj so jim svoje stališče do zakonskega predloga poslali šele po treh tednih, "kar je cel postopek zavleklo", je opomnil Kordiš.

Ker so sprevideli, da torej sprejetje zakona pred poletjem ne bo mogoče, so ga želeli prvič obravnavati na julijski seji, "a tudi tukaj koalicija ni želela prispevati podpisov, kar niso zelo dobri znaki", je povedal Kordiš.

Vladi so tudi sicer v preteklih dneh že očitali, da se ne drži dogovora z njimi. Vendar pa Kordiš ostaja pozitiven, saj pogovori še potekajo. Verjame, da bodo naposled stranke le našle skupni jezik, saj gre za socialno pravičen ukrep. "Študenti bodo tako v krajšem času zaslužili več, kar jim bo pustilo tudi več časa za študij," je ocenil.

V Levici pričakujejo podporo

Dejstvo, da predlog s koalicijo ni bil usklajen, po Kordiševem prepričanju ne pomeni, da je zgodba "padla v vodo" in da ga bo koalicija zavrnila. "Vrata za nadaljnje pogovore so odprta in v Levici na koncu dneva vseeno pričakujemo podporo," je povedal.

Ker so predlog šele vložili in ni uvrščen na julijsko sejo DZ, Levici do roka, ki so si ga zadali, očitno ne bo uspelo izpeljati vsaj enega od štirih projektov, ki jih je koordinator stranke Luka Mesec pred dnevi navedel kot pogoj za nadaljnje sodelovanje z vlado.

Omenja se sicer tudi možnost izredne seje, a kot je danes dejal Kordiš, se zadeve lahko dokončno zataknejo jeseni, ko se sprejema proračun. "Tukaj imamo še nekaj manevrskega prostora," je dodal Kordiš.