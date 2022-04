Blizu Postojne bodo odprtih rok sprejeli 20 ukrajinskih sirot #video

Dvajset ukrajinskih sirot še vedno čaka na varen prihod v Slovenijo. Za zdaj kaže, da bi lahko k nam prišli po praznikih, torej čez dober teden. Ta pot bo še posebej težka, saj gre za otroke, stare od enega do sedmih let, poleg tega pa otroci niso v najboljšem zdravstvenem stanju. V občini Postojna, kjer bodo nastanjeni, so že vrsto let naklonjeni sprejemanju beguncev in njihovi uspešni integraciji v novo okolje.

Slavina je majhna vas v občini Postojna. Njeni krajani so odprli vrata svoje Ljudske šole, kjer ima prostore krajevna skupnost.

"Ta objekt, ki je iz leta 1891, je bil že takrat zgrajen z donatorskimi sredstvi in predan v uporabo krajanom, da se bodo Slovenci izobrazili. In to noto ohranjamo še danes, tudi ta objekt smo obnavljali z donatorskimi sredstvi, lastnimi delom, in ko je prišla ta pobuda, ali bi lahko objekt uporabili za otroke iz Ukrajine, smo soglasno sprejeli glasen da," je povedal Tadej Smrdel, predsednik Krajevne skupnosti Slavina.

V Občini Postojna so pomagali že številnim beguncem

V občini Postojna jim integracija beguncev v nove okolje ni tuja, saj so že v obdobju jugoslovanske vojne sprejeli tisoč beguncev nekdanjih republik Jugoslavije. Začasen dom so tam našli tudi begunci z Bližnjega vzhoda.

"Dobili smo otroke in prevzeli otroke, tudi tisti, ki so bili nastanjeni drugod po Sloveniji. Otroke z Bližnjega vzhoda, torej predvsem iz Sirije. Vsi ti otroci, nekateri so nadaljevali pot v Evropo, nekateri so ostali v Postojni, uspešno integrirani, govorijo slovensko, imajo zaposlitve, nekateri so še v šolah. Danes smo spet na tej točki, da smo pripravljeni brez pomislekov sprejeti te uboge otroke in jim ponuditi dostojno življenje," je danes v Slavini poudaril postojnski župan Igor Marentič.

Otroci bodo prišli skupaj z njihovimi spremljevalci. Tako zanje kot za sirote je uspešna integracija v novo okolje zelo pomembna, so se strinjali vsi prisotni.

"To ne bo sirotišnica"

Marentič je med drugim povedal, da imajo odlične vrtce in osnovne šole, ki so ponudili svojo pomoč. Šoloobvezni bodo takoj začeli obiskovati šolo, vrtčevski bodo tukaj pač našli svoj drugi dom, je še dodal Marentič.

"To ne bo sirotišnica, saj v Sloveniji tega koncepta ne poznamo. Posvojitve in rejništva otrok, ki so pod mednarodno zaščito, so že po Ženevski konvenciji nemogoči, v tem konkretnem primeru pa se je tudi republika Ukrajina kot država odločila, da v obdobju, ko so ti otroci brez staršev pod mednarodno zaščito, ne da niti soglasja za rejništvo zanje. Verjetno v skrbi in želji, da se jih ustrezno zaščiti pred morebitnimi zlorabami," pa je dejal Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za njihovo zdravje bodo skrbeli v Zdravstvenem domu Postojna

Na pot se bodo odpravili takoj, ko dobijo potrdila. "Ti otroci so v različnih osebnostnih in zdravstvenih stanjih, nekateri bi tudi težko prestali tako dolgo pot z avtobusom, zato se tudi avtobus prilagaja temu, da bodo lahko to pot normalno preživeli, potem pa jim bomo seveda ponudili ob prihodu temeljite zdravstvene preglede," je še dodal Cigler Kralj.

Pozneje bodo za njihovo zdravje skrbeli v Zdravstvenem domu Postojna. Seveda pa vsi vpeti v to zgodbo prosijo, da se ukrajinskih otrok ne hodi obiskovat v Slavino tako zaradi njih kot tudi zaradi normalnega bivanja krajanov.